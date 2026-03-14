Adófizetők pénzén tartottak muszlim luxusvacsorát egy német hivatalban

A dortmundi munkaügyi hivatal iftárt szervezett, amelynek költségeit az adófizetők állták, noha a szövetségi ügynökséget politikai és ideológiai semlegesség köti. A muszlim böjttörő vacsorán az intézmény vezetése, köztük Heike Bettermann igazgató is részt vett.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 12:10
Illusztráicó: Vacsora luxusban Forrás: AFP
A dortmundi munkaügyi hivatal iftárt, vagyis muszlim böjttörő vacsorát rendezett, amelynek költségeit az adófizetők állták. Az eseményre annak ellenére került sor, hogy a szövetségi ügynökségnek politikailag és ideológiailag semlegesnek kell lennie – számolt be róla az Origo.

Adófizetők pénzén tartottak muszlim luxusvacsorát

A hivatal megbízásából dolgozó catering-vállalat a közösségi médiában képeket tett közzé a bőséges büféasztalról. A kínálatban többek között kis pudingok, török édességek – például baklava –, saláták, apró húsnyársak, wrapek és más fogások szerepeltek. A büfét az adófizetők pénzéből finanszírozták.

A szövetségi ügynökség vezetése egy belső e-mailben hívta meg a munkatársakat a közös iftárra. Az üzenetben az állt: „Mivel az esemény a ramadán időszakára esik, a csapat tudatosan úgy döntött, hogy a közös étkezést az iftár idején tartja meg.”

A beszámolók szerint az esemény idején gyermekfelügyeletet is biztosítottak. A dolgozóknak küldött levélben ez is szerepelt: „Annak érdekében, hogy a családok gond nélkül részt vehessenek (a vacsorán), ezen az estén gyermekfelügyeletet biztosítunk minden olyan vendég számára, aki magával szeretné hozni a gyermekeit. Ezzel szeretnénk lehetővé tenni, hogy mindenki részt vehessen ezen a különleges alkalmon, és kellemes hangulatban tölthesse az estét.”

Az iftárra nem csupán az ügynökség munkatársait hívták meg.

A rendezvény a nyilvánosság számára is nyitott volt, és a dortmundi munkaügyi hivatal vezetése aktívan népszerűsítette azt. Az ügynökség igazgatója, Heike Bettermann szintén jelen volt az eseményen, és az intézmény ügyfeleivel, valamint dolgozóival együtt törte meg a böjtöt.

Borítókép: Bőséges vacsora az iftáron – illusztráció

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Veér Gyula
idezojelekbrüsszel

Mit veszíthetünk április 12-én?

Veér Gyula avatarja

A fő kérdés, amire választ kell adni: háború vagy béke?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
