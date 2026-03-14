A dortmundi munkaügyi hivatal iftárt, vagyis muszlim böjttörő vacsorát rendezett, amelynek költségeit az adófizetők állták. Az eseményre annak ellenére került sor, hogy a szövetségi ügynökségnek politikailag és ideológiailag semlegesnek kell lennie – számolt be róla az Origo.
Adófizetők pénzén tartottak muszlim luxusvacsorát egy német hivatalban
A dortmundi munkaügyi hivatal iftárt szervezett, amelynek költségeit az adófizetők állták, noha a szövetségi ügynökséget politikai és ideológiai semlegesség köti. A muszlim böjttörő vacsorán az intézmény vezetése, köztük Heike Bettermann igazgató is részt vett.
A hivatal megbízásából dolgozó catering-vállalat a közösségi médiában képeket tett közzé a bőséges büféasztalról. A kínálatban többek között kis pudingok, török édességek – például baklava –, saláták, apró húsnyársak, wrapek és más fogások szerepeltek. A büfét az adófizetők pénzéből finanszírozták.
A szövetségi ügynökség vezetése egy belső e-mailben hívta meg a munkatársakat a közös iftárra. Az üzenetben az állt: „Mivel az esemény a ramadán időszakára esik, a csapat tudatosan úgy döntött, hogy a közös étkezést az iftár idején tartja meg.”
A beszámolók szerint az esemény idején gyermekfelügyeletet is biztosítottak. A dolgozóknak küldött levélben ez is szerepelt: „Annak érdekében, hogy a családok gond nélkül részt vehessenek (a vacsorán), ezen az estén gyermekfelügyeletet biztosítunk minden olyan vendég számára, aki magával szeretné hozni a gyermekeit. Ezzel szeretnénk lehetővé tenni, hogy mindenki részt vehessen ezen a különleges alkalmon, és kellemes hangulatban tölthesse az estét.”
Az iftárra nem csupán az ügynökség munkatársait hívták meg.
A rendezvény a nyilvánosság számára is nyitott volt, és a dortmundi munkaügyi hivatal vezetése aktívan népszerűsítette azt. Az ügynökség igazgatója, Heike Bettermann szintén jelen volt az eseményen, és az intézmény ügyfeleivel, valamint dolgozóival együtt törte meg a böjtöt.
Borítókép: Bőséges vacsora az iftáron – illusztráció (Fotó: AFP)
