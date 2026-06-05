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Ennyit a közmédia függetlenségéről: további lemondásokat követel Magyar Péter

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A közmédia körüli átalakítási folyamat újabb politikai és intézményi vitákat váltott ki, miután Magyar Péter a vezetőváltások folytatását sürgette, miközben a kormányzati tervek és a jogi keretek értelmezése is éles szakmai és politikai viták tárgyává vált.

Gábor Márton
2026. 06. 05. 19:07
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A kormány nincs tisztában a médiatörvénnyel

Magyar Péter miniszterelnök Tarr Zoltánra bízta a közmédia átvilágítását, ám a vonatkozó jogszabályok szerint a kormány nem rendelhet el és nem folytathat vizsgálatot az MTVA-nál. 

Eszerint a Tisza-kormány vagy nem ismeri a médiatörvényt, vagy ismeri, de tudatosan megszegi azt.

Tarr Zoltán arról is beszélt, hogy költségvetési biztost neveznek ki és küldenek a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósághoz (NMHH), valamint a Médiaszolgáltatást-támogató és Vagyonkezelő Alaphoz. Ám az NMHH szerint jogszerűen nem rendelhető ki költségvetési biztos. Korábban az NMHH lapunk megkeresésére jelezte, hogy jelenleg – az államháztartásról szóló törvény ismeretében – nem látják, hogy miként rendelhető ki jogszerűen költségvetési biztos vagy esetleg költségvetési felügyelő a megjelölt szervekhez.

De az is a kormányzati munka hiányosságairól árulkodik, hogy az átadás-átvétel után a minisztériumokban három napig nem volt felső szintű közigazgatási vezető. 

Ugyanis május 15-én Magyar Péterék az Orbán-kormány összes közigazgatási államtitkárát menesztették, de az új államtitkárokat csak május 18-án nevezték ki. A további államtitkárok kinevezésére pedig egészen május 24-ig kellett várni, tehát másfél héttel a kormány megalakulása után léptek csak hivatalba.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)


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