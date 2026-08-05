Hatalmas támadást indítottak az oroszok Kijev ellen + videó
Kijevben és a Kijevi régióban 17 ember meghalt és 44 megsebesült egy hatalmas orosz légicsapásban szerdára virradó éjjel. Orosz közlés szerint a kijevi katonai teher- és drónalkatrész-tároló központokat támadták, míg az ukrán elnök azt közölte, a támadás fő célpontja a civil vállalatok raktárai voltak. Volodimir Zelenszkij további fegyvereket kér szövetségeseitől.
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