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orosz-ukrán háborúKijevtámadás

Hatalmas támadást indítottak az oroszok Kijev ellen + videó

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Kijevben és a Kijevi régióban 17 ember meghalt és 44 megsebesült egy hatalmas orosz légicsapásban szerdára virradó éjjel. Orosz közlés szerint a kijevi katonai teher- és drónalkatrész-tároló központokat támadták, míg az ukrán elnök azt közölte, a támadás fő célpontja a civil vállalatok raktárai voltak. Volodimir Zelenszkij további fegyvereket kér szövetségeseitől.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 05. 11:00
Tűzoltó dolgozik Kijevben az orosz támadás után Fotó: HANDOUT Forrás: Ukrainian State Emergency Servic
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Nem jó mindig szembemenni a fősodorral, de mivel a fősodor szinte mindig a hülyék menetelése, ezért mégis felemelő.

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