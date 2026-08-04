Tűzvész Washington államban: azonnali távozásra szólítottak fel, 60 ezer embert evakuáltak

„Ez az év már most is az egyik legmozgalmasabb erdőtüzes évünk volt, és most kezdődött augusztus” – mondta Dave Upthegrove, a közterületek biztosa egy nyilatkozatban.

Tűzoltóink már most is túlterheltek az egész államban, és mivel ezen a hétvégén és a nyár hátralévő részében további hőség és szél várható, minden új szikra a száraz tájainkon újabb pusztító erdőtüzekhez vezethet. Arra kérem az összes washingtoni lakost, hogy ne ők legyenek az a szikra

– fogalmazott.

A tüzesetek „valójában a legsúlyosabb természeti katasztrófák, amelyekkel régiónk szembesült” – mondta Lisa Brown, Spokane polgármestere egy vasárnap délutáni sajtótájékoztatón.

Borítókép: Erdőtűz az Egyesült Államokban (Fotó: AFP)