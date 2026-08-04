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Visszavont közmédiás kinevezések: az ideiglenes köztársasági elnök hallgat

miniszterelnökm1mtvafacebookMagyar Péter

Kommentcunamit indított el az MTVA döntése

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Éles reakciókat váltott ki az MTVA döntése, amellyel visszavonták Hajdú Gábor kijelölt főszerkesztő és Borsa Miklós kijelölt műsorvezető megbízását. A közmédia Facebook-oldalán rövid idő alatt megjelent hozzászólások jelentős része azt vetette fel, hogy a döntés összefügghet Magyar Péter korábbi kommentjével, amelyben a miniszterelnök mindössze annyit írt a kinevezések hírére: „Nem hinném...”.

Gábor Márton
2026. 08. 04. 15:32
Forrás: MEDIAWORKS
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A kritikák mellett többen a közmédia működésének egészét is bírálták. Egy hozzászóló úgy fogalmazott:

Abszolút filmszínház!!! Mindenhol csak a kapkodás...

Míg egy másik szerint:

– „A szakértői kormányzás...” – utalva ironikusan a történtekre.

Akadt olyan hozzászóló is, aki a korábbi közszolgálati struktúra visszaállítását szorgalmazta:

Jobb lenne, ha visszaállítanák az M1-et a régi főadó szerepére. A Duna World csatornából pedig lehetne egy MTV Régió csatorna...

A bejegyzés alatt olyan vélemények is megjelentek, mint „Full kabaré, amit előadtok”, „Csicska bohócok vagytok”, illetve „Még a WC-takarító nénit is cserélték.” A hozzászólások alapján az MTVA döntése elsősorban elutasító reakciókat váltott ki: a kommentelők nagy része nem a személyi kérdéseket vitatta, hanem azt a látszatot kifogásolta, hogy a kinevezések visszavonására közvetlenül a miniszterelnök Facebook-kommentjét követően került sor.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

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