Kommentcunamit indított el az MTVA döntése

A kritikák mellett többen a közmédia működésének egészét is bírálták. Egy hozzászóló úgy fogalmazott:

Abszolút filmszínház!!! Mindenhol csak a kapkodás...

Míg egy másik szerint:

– „A szakértői kormányzás...” – utalva ironikusan a történtekre.

Akadt olyan hozzászóló is, aki a korábbi közszolgálati struktúra visszaállítását szorgalmazta:

Jobb lenne, ha visszaállítanák az M1-et a régi főadó szerepére. A Duna World csatornából pedig lehetne egy MTV Régió csatorna...

A bejegyzés alatt olyan vélemények is megjelentek, mint „Full kabaré, amit előadtok”, „Csicska bohócok vagytok”, illetve „Még a WC-takarító nénit is cserélték.” A hozzászólások alapján az MTVA döntése elsősorban elutasító reakciókat váltott ki: a kommentelők nagy része nem a személyi kérdéseket vitatta, hanem azt a látszatot kifogásolta, hogy a kinevezések visszavonására közvetlenül a miniszterelnök Facebook-kommentjét követően került sor.