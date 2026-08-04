Drasztikusan csökkent a gyilkosságok száma az Egyesült Államokban

Mi a magyarázat?

A CCJ jelentése szerint ugyanakkor nincs egyetlen magyarázat az emberölések számának történelmi mélypontjára az év első felében. Megemlítette a büntető igazságszolgáltatás működésének és stratégiáinak változásaiból, a társadalmi és kulturális változásokból, valamint a technológiai fejlődésből származó lehetséges hatásokat is – emelte ki az Epoch Times. Egy július 23-i nyilatkozatban a CCJ közölte, hogy szeptemberben kétnapos csúcstalálkozót tervez összehívni olyan területek kutatóival, mint a kriminológia, a pszichológia, a közgazdaságtan és a szociológia, hogy megvizsgálják a gyilkosságok számának csökkenését valószínűsítő tényezőket.

Murders In The US Set To Hit 126-Year-Low Following Illegal Immigrant Deportations: DHS https://t.co/tCeRBETrxH — zerohedge (@zerohedge) August 3, 2026

A Fehér Ház egy július 29-i nyilatkozatban a Trump-adminisztráció politikájának tulajdonította a bűnözés első félévében tapasztalt csökkenését. A Fehér Ház közölte, hogy Amerika települései ma már biztonságosabbak, kevesebb az áldozat, és az elmúlt évtizedben tapasztalt bűnözési növekedés határozottan véget ért, hangsúlyozva, hogy ez „nem véletlen” volt.

Ez a Trump-adminisztráció fáradhatatlan erőfeszítéseinek közvetlen eredménye a jogállamiság érvényesítésére, a rendőrség támogatására és a közösségek erőforrásainak növelésére

– közölte a Fehér Ház.

2025. január 20-án, második ciklusának első napján Donald Trump elnök aláírta a halálbüntetés visszaállításáról szóló végrehajtási rendeletet, kiemelve, hogy a halálbüntetés „alapvető eszköz” a szörnyű bűncselekményeket elkövetők elrettentésére és megbüntetésére. Ugyanezen a napon Trump aláírt egy másik, az illegális bevándorlókat célzó végrehajtási rendeletet is. A rendeletben Trump egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok politikája a bevándorlási törvények hűséges végrehajtása minden eltávolítható illegális bevándorlóval szemben, különösen azokkal szemben, akik „fenyegetik az amerikai nép biztonságát vagy védelmét”.

Tavaly áprilisban Trump aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely a helyi és állami bűnüldöző szervek számára új, legjobb gyakorlatok biztosítására összpontosított, hogy „agresszívan felléphessenek a közösségekben minden bűncselekmény ellen”.

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