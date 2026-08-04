Egyesült ÁllamokbűnözésDonald Trump

Drasztikusan csökkent a gyilkosságok száma az Egyesült Államokban

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Az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (DHS) július 31-i közleménye szerint 2026 első felében a gyilkosságok száma 18 százalékkal csökkent a tavalyi év első feléhez képest. Az autólopások száma 47 százalékkal, a gépjárműlopásoké 20 százalékkal, a rablásoké 17 százalékkal, a lakásbetöréseké pedig 13 százalékkal csökkent a Trump-kormányzat második félévében az Egyesült Államokban.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 04. 13:02
Illusztráció Fotó: MARCIN GOLBA Forrás: NurPhoto
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Mi a magyarázat?

A CCJ jelentése szerint ugyanakkor nincs egyetlen magyarázat az emberölések számának történelmi mélypontjára az év első felében. Megemlítette a büntető igazságszolgáltatás működésének és stratégiáinak változásaiból, a társadalmi és kulturális változásokból, valamint a technológiai fejlődésből származó lehetséges hatásokat is – emelte ki az Epoch Times. Egy július 23-i nyilatkozatban a CCJ közölte, hogy szeptemberben kétnapos csúcstalálkozót tervez összehívni olyan területek kutatóival, mint a kriminológia, a pszichológia, a közgazdaságtan és a szociológia, hogy megvizsgálják a gyilkosságok számának csökkenését valószínűsítő tényezőket.

A Fehér Ház egy július 29-i nyilatkozatban a Trump-adminisztráció politikájának tulajdonította a bűnözés első félévében tapasztalt csökkenését. A Fehér Ház közölte, hogy Amerika települései ma már biztonságosabbak, kevesebb az áldozat, és az elmúlt évtizedben tapasztalt bűnözési növekedés határozottan véget ért, hangsúlyozva, hogy ez „nem véletlen” volt.

Ez a Trump-adminisztráció fáradhatatlan erőfeszítéseinek közvetlen eredménye a jogállamiság érvényesítésére, a rendőrség támogatására és a közösségek erőforrásainak növelésére 

 közölte a Fehér Ház.

2025. január 20-án, második ciklusának első napján Donald Trump elnök aláírta a halálbüntetés visszaállításáról szóló végrehajtási rendeletet, kiemelve, hogy a halálbüntetés „alapvető eszköz” a szörnyű bűncselekményeket elkövetők elrettentésére és megbüntetésére. Ugyanezen a napon Trump aláírt egy másik, az illegális bevándorlókat célzó végrehajtási rendeletet is. A rendeletben Trump egyértelművé tette, hogy az Egyesült Államok politikája a bevándorlási törvények hűséges végrehajtása minden eltávolítható illegális bevándorlóval szemben, különösen azokkal szemben, akik „fenyegetik az amerikai nép biztonságát vagy védelmét”.

Tavaly áprilisban Trump aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely a helyi és állami bűnüldöző szervek számára új, legjobb gyakorlatok biztosítására összpontosított, hogy „agresszívan felléphessenek a közösségekben minden bűncselekmény ellen”.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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