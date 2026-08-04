Borítókép: Gulyás János (Fotó: Facebook/ Borsodbóta Község Önkormányzata)
Elhunyt Gulyás János, Borsodbóta négy évtizeden át szolgáló polgármestere
Hetvenéves korában elhunyt Gulyás János, Borsodbóta csaknem negyven éven át hivatalban lévő polgármestere. A Munkáspárt politikusa 1986 óta vezette a települést, a rendszerváltozás után pedig hosszú éveken keresztül az ország egyetlen munkáspárti polgármestereként látta el feladatát.
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