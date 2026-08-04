Magyar Péter ellátogatott Paksra majd közölte: drukkol az esőnek

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Magyar Péter miniszterelnök az atomerőműben tett látogatását követően ismertette hazánk energia, és aszállyal kapcsolatos helyzetét.

Gábor Márton
2026. 08. 04. 14:28
Fotó: Mirkó István
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A kormányfő ezt követően egy, az influenszerektől már jól ismert szófordulattal közölte, hamarosan újabb videókkal fog jelentkezni az atomerőmű belsejéből. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mirkó István) 

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