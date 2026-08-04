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Vízosztással segíti a rászorulókat a Fidelitas

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Országos vízosztási akciót indított a Fidelitas a tartós hőség és a vízhiány miatt. A szervezet önkéntesei országszerte ivóvízzel segítik az időseket, a gyermekeket, az utcán élőket és a nehéz helyzetben lévő családokat, hangsúlyozva, hogy a közösség szolgálata számukra nem kampánykérdés, hanem felelősség.

Gábor Márton
2026. 08. 04. 13:59
Fotó: Polyák Attila
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Borítókép: Vízosztás a Batthyány téren (Fotó: Polyák Attila)

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