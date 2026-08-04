Romániában robbantottak, Szerbiában óvatosak + videó

Romeo Urjan, a cernavodai atomerőmű igazgatója sikeresnek tartja a robbantásos műveletet.
Növelték a Duna vízhozamát, amivel jelenlegi becsléseink szerint további két nap működési időt nyertünk
– fogalmazott a Digi24-nek.
Romeo Urjan, a cernavodai atomerőmű igazgatója sikeresnek tartja a robbantásos műveletet.
Növelték a Duna vízhozamát, amivel jelenlegi becsléseink szerint további két nap működési időt nyertünk
– fogalmazott a Digi24-nek.
Romeo Urjan hangsúlyozta azt is, az atomerőmű tervezésekor figyelembe vették a Duna vízhozamának csökkenését, ezért megvannak a szükséges forgatókönyvek ahhoz, hogy biztonságban működjön, szükség esetén pedig leálljon. Az igazgató emlékeztetett, hogy hasonló helyzet volt 2003-ban is, a Duna alacsony vízállása miatt egy hónapra le kellett állítani az erőművet, amelynek akkor még csak egy reaktora volt – írja a Maszol erdélyi hírportál.
Ilie Bolojan megbízott miniszterelnök pénteken országos riasztást hirdetett az energiaszektorban, és figyelmeztetett, hogy a Duna alacsony vízszintje veszélyezteti a cernavodai erőmű második reaktorának leállítását. Felszólította a polgárokat, hogy önkéntesen korlátozzák az áramfogyasztást az esti csúcsidőszakokban – tette hozzá az AP.
Borítókép: Robbantás a Dunán (Fotó: AFP)
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