Harc a talponmaradásért: kánikula és aszály szorongatja Európa erőműveit

Kényszerű reaktorleállások sorozata
A jelenlegi aszályos időszakban Európa szinte valamennyi fő vízi útvonala krízishelyzetbe került, ami kényszerű leállások sorozatához vezetett. A Dunán a rekordalacsony vízállás okoz súlyos problémákat: Paksnál a szivattyúzási nehézségek és a biztonsági előírások miatt a négyből három blokkot leállítottak, az utolsó csak félgőzzel üzemel, így már napok óta a 2000 MW-os kapacitásnak csak a töredékét adja le, mindössze 226 MW-os teljesítményt. Ugyancsak a Duna alsó szakaszán, a romániai Cernavodă erőműben az 1. blokkot kellett leállítani, mert a csatorna sekély vízállása miatt nem volt garantálható a biztonságos hűtővíz-kiemelés. Franciaországban
- a Garonne felmelegedése miatt a Golfech 2. blokkját,
- a Meuse alacsony vízhozama miatt a Chooz 2. blokkot,
- a Rhône mentén pedig a Bugey 3. blokkot kapcsolták le ideiglenesen az üzemeltetők.
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