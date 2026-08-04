Harc a talponmaradásért: kánikula és aszály szorongatja Európa erőműveit

Összesen 8 blokk áll jelenleg, egy pedig részlegesen, valamint további kettőt fenyeget a leállítás veszélye. Figyelembe véve, hogy az Európai Unióban 163 atomerőművi blokk üzemel, a 9 érintett blokk a nagyjából 5 százalékos kiesést jelent, de érdemesebb a kapacitást számolgatni.

Az EU-ban működő nukleáris park teljes beépített teljesítménye 98 GW, Európa egészében pedig nagyjából 145–150 GW. Összesen nagyjából 7 gigawattnyi nukleáris termelőkapacitás esett ki, ami a kontinens teljes nukleáris beépített kapacitásának csaknem öt százaléka.

A fosszilisek is veszélyben vannak

A klímaváltozás közvetlenül fenyegeti a fosszilis alapú energiatermelést is. A gáz- és széntüzelésű hőerőművek gőzturbinái utáni kondenzátorok hűtéséhez ugyanúgy óriási vízmennyiségre van szükség, mint a nukleáris blokkoknál. Németországban és Lengyelországban a Rajna és a Visztula alacsony vízállása miatt a hűtővíz hiánya mellett a szénszállító uszályok fennakadása is leállással fenyegeti a nagy szén- és gázerőműveket.

Rekordalacsony a vízállás a Dunán (Fotó: Mártonfai Dénes/Tolnai Népújság)

A Rajnán a szén, az olaj és a vegyipari alapanyagok szállítása is akadozik, ami lsősorban a Mannheim, Karlsruhe és Duisburg környéki hőerőművek üzemanyag-ellátását nehezíti. Egyelőre azonban nem jelentettek be konkrét blokkleállást, inkább logisztikai korlátozásokról van szó.