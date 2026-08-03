Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Németh András Péter)
Eddig tartott a nemzeti egység: máris orbánozásba kezdett Magyar Péter
Nem foglalkozott sokáig az általa emlegetett nemzeti egység fenntartásának látszatával Magyar Péter. Hétfő délután egyből beleszállt az Orbán-kormányba, és bejelentette, hogy nem költöznek Zuglóba, a már elkészült kormányzati negyedbe, és még a befizetett pénzt is visszakövetelik.
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