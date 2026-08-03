Benzinnel és árammal is képes menni a Xiaomi két új SUV-ja

Fotó: Xiaomi

Hat képernyő (köztük a tetőből lehajtható házimozi tévé) és 25 hangszórós audiorendszer gondoskodik az utasok szórakoztatásáról. A 6,9 colos hátsó érintőképernyő lehetővé teszi a teljes utastér vezérlését a hátsó ülésről, beleértve az élő külső őrkamera képének megjelenítését is, ami hasznos biztonsági funkció éjszakai kempingezés közben. A szekrényszerű, csúsztatható középkonzol – amely szükség esetén kihajtható, szükség esetén pedig teljesen behúzható – 50 wattos vezeték nélküli töltőt, 9 literes hűtőszekrényt, és két USB-C portot tartalmaz.