Döbbenetes kinézetű, 1900 lóerős autót mutatott be a Xiaomi

A Xiaomi Vision Gran Turismo már az 51. virtuális modell, amely megjelent a Gran Turismo játékhoz, a Xiaomi pedig a 36. gyártó. Tervezői szerint a tanulmányautó képes egyensúlyt teremteni az alacsony légellenállás és a magas leszorítóerő között. Oldalról a pilótafülke sziluettje könnycsepp formát ölt.

Minden felületet a légáramlásra optimalizáltak, minden szerkezeti elem szárnyprofil alakú.

A karosszériát kivágások és légcsatornák alkotják, amelyek a könnycsepp alakú pilótafülkét egy nagyobb aerodinamikai architektúrába ágyazzák, csatornákat képezve, amelyek a levegőt a járműben végigvezetik.

A kereszt alakú fényszórók zökkenőmentesen integrálódnak a karosszériába, miközben funkcionális aerodinamikai célt is szolgálnak. Hátul a glória alakú hátsó lámpa a levegőkivezető szerkezetbe integrálódott, ahol az aerodinamikai rendszer funkcionális elemeként szolgál. A hátsó részen található az Active Wake Control System, amely a jármű sebességére és szögére vonatkozó valós idejű adatok felhasználásával mikroperforációkkal irányítja a légáramlást, eltolva a turbulens levegőt a jármű hátuljától. A hagyományos aktív spoilerekkel ellentétben ez a kialakítás láthatatlan kézként működik. A 21 colos felnik félig átlátszó borításán keresztül a nézők megpillanthatják a benne lévő turbinabordákat, amelyek aktívan szívják a levegőt a fékek hűtése érdekében.

Amikor az autó mozgásban van, a kerékborítás mozdulatlan marad,

csökkentve a forgó kerékfelületek által okozott légellenállást.

Az autó akkumulátora a legújabb mobilokban lévőhöz hasonlóan szilícum-szén kémiájú, a pontos kapacitás és töltési teljesítmény egyelőre ismeretlen. Kilencszáz voltos elektromos architektúrára épül a kocsi, ami kivételesen gyors tölthetőséget biztosít számára.

Állítólag 1900 lóerő az elektromos hajtásrendszer teljesítménye,

a mindössze 1,2 tonnás Vision Gran Turismo két másodpercen belül gyorsul fel 100 km/h-ra, a végsebessége 350 km/h.

A Xiaomi Pulse rendszer egy műszerfalba épített intelligens asszisztens, körkörös panoráma kijelzővel, 360 fokban körbeöleli a vezetőt, csatlakozik a jármű érzékelőihez,

olvassa a környezetet és a vezető állapotát,

és ahhoz igazodva természetes, intuitív interakciókban kommunikál fény és hang segítségével. Az elektronikus „by wire” kormány minden funkciót elérhető közelségbe helyez, a digitális információkat a fizikai vezérléssel ötvözve. Összesen öt kijelző és két tekerőgomb található rajta.