Döbbenetes kinézetű, 1900 lóerős autót mutatott be a Xiaomi

A Gran Turismo 7 játékszoftverrel való együttműködés keretében a kínai techóriás Barcelonában, az MWC vásáron leplezte le első hipersportautó-koncepcióját.

2026. 03. 03. 9:03
Xiaomi Vision Gran Turismo Forrás: Xiaomi
A Xiaomi Vision Gran Turismo már az 51. virtuális modell, amely megjelent a Gran Turismo játékhoz, a Xiaomi pedig a 36. gyártó. Tervezői szerint a tanulmányautó képes egyensúlyt teremteni az alacsony légellenállás és a magas leszorítóerő között. Oldalról a pilótafülke sziluettje könnycsepp formát ölt. 

Minden felületet a légáramlásra optimalizáltak, minden szerkezeti elem szárnyprofil alakú.

A karosszériát kivágások és légcsatornák alkotják, amelyek a könnycsepp alakú pilótafülkét egy nagyobb aerodinamikai architektúrába ágyazzák, csatornákat képezve, amelyek a levegőt a járműben végigvezetik.

Xiaomi Vision Gran Turismo
Forrás: Xiaomi

A kereszt alakú fényszórók zökkenőmentesen integrálódnak a karosszériába, miközben funkcionális aerodinamikai célt is szolgálnak. Hátul a glória alakú hátsó lámpa a levegőkivezető szerkezetbe integrálódott, ahol az aerodinamikai rendszer funkcionális elemeként szolgál. A hátsó részen található az Active Wake Control System, amely a jármű sebességére és szögére vonatkozó valós idejű adatok felhasználásával mikroperforációkkal irányítja a légáramlást, eltolva a turbulens levegőt a jármű hátuljától. A hagyományos aktív spoilerekkel ellentétben ez a kialakítás láthatatlan kézként működik. A 21 colos felnik félig átlátszó borításán keresztül a nézők megpillanthatják a benne lévő turbinabordákat, amelyek aktívan szívják a levegőt a fékek hűtése érdekében. 

Amikor az autó mozgásban van, a kerékborítás mozdulatlan marad,

csökkentve a forgó kerékfelületek által okozott légellenállást.

Xiaomi Vision Gran Turismo
Forrás: Xiaomi

Az autó akkumulátora a legújabb mobilokban lévőhöz hasonlóan szilícum-szén kémiájú, a pontos kapacitás és töltési teljesítmény egyelőre ismeretlen. Kilencszáz voltos elektromos architektúrára épül a kocsi, ami kivételesen gyors tölthetőséget biztosít számára. 

Állítólag 1900 lóerő az elektromos hajtásrendszer teljesítménye,

a mindössze 1,2 tonnás Vision Gran Turismo két másodpercen belül gyorsul fel 100 km/h-ra, a végsebessége 350 km/h.

Xiaomi Vision Gran Turismo
Forrás: Xiaomi

A Xiaomi Pulse rendszer egy műszerfalba épített intelligens asszisztens, körkörös panoráma kijelzővel, 360 fokban körbeöleli a vezetőt, csatlakozik a jármű érzékelőihez, 

olvassa a környezetet és a vezető állapotát,

és ahhoz igazodva természetes, intuitív interakciókban kommunikál fény és hang segítségével. Az elektronikus „by wire” kormány minden funkciót elérhető közelségbe helyez, a digitális információkat a fizikai vezérléssel ötvözve. Összesen öt kijelző és két tekerőgomb található rajta.

Xiaomi Vision Gran Turismo
Forrás: Xiaomi

A négyajtós Xiaomi SU7 csúcsváltozata, az Ultra korábban rekordot állított fel a Nürburgring 24 kilométer hosszú aszfaltcsíkján, majd a modell megjelent a Gran Turismo 7-ben is. A legújabb alkotás, a Xiaomi Vision Gran Turismo a kollaboráció következő fejezetét képviseli, de ez 

működő autóként csak a virtuális világban létezik,

Barcelonában csak egy makettet állítottak ki.

Xiaomi Vision Gran Turismo
Forrás: Xiaomi

Érdekesség, hogy a Xiaomi egy, a koncepcióautó utasteréhez hasonló szimulátorszettet is bemutatott, így tulajdonképpen bárki az otthonában is bepattanhat a hiperautó volánja mögé. Tavaly 410 ezer autót adott el (mindet elektromos hajtáslánccal) a Xiaomi, nagyrészt a hazai piacán. A márka modelljei állítólag 2027-ben lesznek megvásárolhatók hivatalos forrásból Európában.

 

