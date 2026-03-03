autós videóBpiAutósokautós hír

Felugratott a járdára Kőbányán, a frászt hozta a gyalogosokra a passatos + videó

Összetévesztette a kerékpársávot a valódi sávval, aztán sajátosan korrigált.

2026. 03. 03. 9:27
A Bpiautósok új videójának első esete február 24-én délután történt Kőbányán, a Kőrösi Csoma Sándor út és a Kápolna út kereszteződésében. A felvételen egy régi Volkswagen Passat látható, amely ahelyett, hogy kivárta volna a forgalmi helyzetet, egészen elképesztő manőverbe kezdett.

A beküldő így írta le a történteket: „egy régi VW a sávomon előttem átvágva felszaladt a járdára, majd ott tovább haladva a gyalogosok között a zebránál tért vissza az útra, megkerülve egy járdaszigetet.” A videón jól látszik, ahogy az autó konkrétan a járdán folytatja az útját, gyalogosok közelében, majd a zebránál tér vissza az úttestre. 

A második eset a Kerepesi út és a Keresztúri út sarkán lévő parkolónál történt. Itt egy idős hölgy szabálytalanul, a forgalommal szemben hajtott fel a két sávos Kerepesi útra a Suzuki Vitarájával.

A harmadik felvétel már nem figyelmetlenségnek, hanem egészen súlyos tájékozatlanságnak tűnik. A Gyáli úti – Határ utat átívelő – felüljárón egy kamion haladt a forgalommal szemben, egyirányú úton.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

