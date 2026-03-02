Rendkívüli

Orbán Viktor nemzetbiztonsági egyeztetést hívott össze a Barátság kőolajvezeték ügyében

autós hírolcsó autógaranciaCitroendízelmotor

Újabb márka szállt be a legolcsóbb hazai új autók versenyébe

Motorteljesítmény, felszereltség és garancia alapján egyáltalán nem tűnik rossznak a Citroën ajánlata.

2026. 03. 02. 9:42
Fotó: Citroen
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár néhány évvel ezelőtt sokan másra számítottak, az MG kivételével nem kínai, hanem tradicionális európai, illetve koreai márkák kínálják napjainkban a belépőt a megfizethető új autók világába. Tavaly decemberben az akciós VW Polo nyitotta a sort, és azóta más gyártók (köztük a Kia és természetesen a Dacia is) kínált hatmillió forint alatt minit vagy akár kiskategóriás modellt. Ebbe a sorba illeszkedik a Citroën új ajánlata: a C3 You klímával, tempomattal, tolatóradarral és 100 lóerős turbómotorral már 5,99 millió forinttól elérhető.

Fotó: Citroën

Emellett a korábbinál háromszázezer forinttal alacsonyabb felárért hibrid hajtást (automataváltóval) is kínálnak, igaz, csak a magasabb Plus felszereltségtől. Már a legolcsóbb modell is megkapja a hazai utakon előnyös komfortfutóművet, akárcsak az új, nyolc évre vagy kétszázezer kilométerre kiterjesztett Citroën-garanciát. További újítás a márka háza táján, hogy részlegesen rehabilitálják a sok vevő bosszúságára pár éve kivezetett dízelmotorokat: újra elérhető a gázolajos Berlingo, SpaceTourer és Jumpy, miközben az elektrifikált hajtások kínálata is folyamatosan bővül.

Fotó: Citroën

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Világháború és Béketanács

Bogár László avatarja

A Béketanács ugyan közvetlenül a közel-keleti béke feltételeinek megteremtését tűzte ki célul, de valójában a kialakulóban lévő új világhatalmi rendszer alapintézménye lehet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu