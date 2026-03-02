Újabb márka szállt be a legolcsóbb hazai új autók versenyébe

Bár néhány évvel ezelőtt sokan másra számítottak, az MG kivételével nem kínai, hanem tradicionális európai, illetve koreai márkák kínálják napjainkban a belépőt a megfizethető új autók világába. Tavaly decemberben az akciós VW Polo nyitotta a sort, és azóta más gyártók (köztük a Kia és természetesen a Dacia is) kínált hatmillió forint alatt minit vagy akár kiskategóriás modellt. Ebbe a sorba illeszkedik a Citroën új ajánlata: a C3 You klímával, tempomattal, tolatóradarral és 100 lóerős turbómotorral már 5,99 millió forinttól elérhető.

Fotó: Citroën

Emellett a korábbinál háromszázezer forinttal alacsonyabb felárért hibrid hajtást (automataváltóval) is kínálnak, igaz, csak a magasabb Plus felszereltségtől. Már a legolcsóbb modell is megkapja a hazai utakon előnyös komfortfutóművet, akárcsak az új, nyolc évre vagy kétszázezer kilométerre kiterjesztett Citroën-garanciát. További újítás a márka háza táján, hogy részlegesen rehabilitálják a sok vevő bosszúságára pár éve kivezetett dízelmotorokat: újra elérhető a gázolajos Berlingo, SpaceTourer és Jumpy, miközben az elektrifikált hajtások kínálata is folyamatosan bővül.