Orbán Viktor történelmi megállapodás alkalmából mond beszédet – kövesse nálunk élőben! + videó

A 4iG Űr-és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) hosszú távú stratégiai partneri megállapodás jelent be a Czechoslovak Grouppal (CSG), valamint ismerteti együttműködéseit a Magyar Honvédséggel. A megállapodás értelmében a 4iG SDT kizárólagos képviseleti és értékesítési jogokat szerez Magyarországon az egyik legnagyobb cseh iparvállalat katonai és speciális járműveire. Beszédet mond Jászai Gellért, a 4iG-csoport elnök-vezérigazgatója, Sárhegyi István, a Rába Nyrt. elnöke, Kristijan Fiket, a Tatra Trucks vezérigazgatója, Karel Havlíček, Cseh Köztársaság miniszterelnök-helyettese és Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

Az eseményen jelen van munkatársunk, a miniszterelnök beszédéről lapunk internetes kiadása élő, folyamatosan frissülő tudósításban számol be.