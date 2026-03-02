Rendkívüli

Orbán Viktor nemzetbiztonsági egyeztetést hívott össze a Barátság kőolajvezeték ügyében

miniszterelnökOrbán Viktor4ig sdtmagyar honvédséggelczechoslovak grouppal

Orbán Viktor történelmi megállapodás alkalmából mond beszédet – kövesse nálunk élőben! + videó

Előtérben a magyar járműipar fejlesztése.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 10:27
A 4iG Űr-és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) hosszú távú stratégiai partneri megállapodás jelent be a Czechoslovak Grouppal (CSG), valamint ismerteti együttműködéseit a Magyar Honvédséggel. A megállapodás értelmében a 4iG SDT kizárólagos képviseleti és értékesítési jogokat szerez Magyarországon az egyik legnagyobb cseh iparvállalat katonai és speciális járműveire. Beszédet mond Jászai Gellért, a 4iG-csoport elnök-vezérigazgatója, Sárhegyi István, a Rába Nyrt. elnöke, Kristijan Fiket, a Tatra Trucks vezérigazgatója, Karel Havlíček, Cseh Köztársaság miniszterelnök-helyettese és Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

Az eseményen jelen van munkatársunk, a miniszterelnök beszédéről lapunk internetes kiadása élő, folyamatosan frissülő tudósításban számol be.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)

