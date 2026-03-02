A Lánchíd-ügy főszereplője kulcsfigura lehetett Radnai Márk céges botrányában

Újabb bejegyzéssel jelentkezett hétfőn a Tisza-alelnök céges botrányával kapcsolatban Budai Gyula. A miniszteri biztos – ahogy arra már korábbi nyilatkozataiban rámutatott – azt írta, hogy Radnai Márk két stróman ügyvezetőt alkalmazott cégeiben és rendszeresen találkozott velük a Lánchíd-botrány elhíresült ügyvédjének, Vig Mór ügyvédnek az irodájában.

Radnai Márk céges botrányában Vig Mór is kulcsfigura lehetett. Forrás: Videa.hu

Vig Mórnál értek össze a szálak

A céges iratokat Vig Mór ügyvéd szerkesztette és adta be a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságára – hangsúlyozta Budai, hozzátéve, hogy a Radnai Márk érdekeltségébe tartozó – a később Valmiera Plus Kft.-re átnevezett – Story Chef Kft. Kasztel Attila ügyvezetősége alatt több száz millió forint értékű fiktív számlát állított ki a Punto Seguero Kft. részére, majd a fiktív számlák ellenértékét készpénzben visszajuttatták Radnai Márknak. Kasztelről annyi vált ismertté, hogy hajléktalan.

A Punto Seguero Kft.-t azért hozták létre, hogy a fiktív számlákon szereplő pénzt legalizálják, majd 2024-ben felszámolták 150 milliós NAV-tartozás miatt – tette hozzá a miniszteri biztos.

Tanúvallomás Radnai Márk ellen

A kormánypárti képviselő múlt héten egy rejtélyes tanú vallomásából is idézett. Abban az áll: „A korábban elmondottakat azzal együtt tartom fenn, hogy Andrási (a másik hajléktalan stróman – a szerk.) a jó kapcsolat fenntartása érdekében nagyjából hetente-kéthetente kapott tőlem húszezer forintot, de eseti jelleggel, amikor aláírt valamit, akkor nyilván pénzt kért.” A tanú arra is kitért, hogy ilyen volt a Valmiera Plus Kft. tagi és ügyvezetői tisztségének elvállalása. A vallomásrészlet szerint ez konkrétan úgy történt, hogy „a Valmiera Plus Kft. korábbi tagja, Radnai Márk és Spáh Dávid Kasztel Attilával eljött az irodámba és egyeztettünk arról, hogy hogyan tudnám segíteni a cég működését fiktív alvállalkozói számla kiállításával, »kreatív« könyveléssel, és azzal, hogy majd a későbbiekben hogyan fog eltűnni ez a cég”.

Magyarázatként annyit hozzá kell tenni, hogy Spáh Dávid a Família Kft. című régi filmsorozatból ismert színész, egyben Radnai volt üzlettársa. A Valmiera Plus Radnaiék cégének új neve. A vállalkozás az átnevezéskor egy szlovák céghez került.