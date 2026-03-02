Rendkívüli

Műholdfelvételek bizonyítják, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindításának nincs technikai akadálya + videó

A Lánchíd-ügy főszereplője kulcsfigura lehetett Radnai Márk céges botrányában

Vig Mór szerkesztette és adta be azokat a céges iratokat a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságára, melyeket Radnai Márk hajléktalan strómanokkal íratott alá. Az eddig napvilágra került információkból egyre világosabban látszik, hogy a Lánchíd-botrány főszereplője kulcsszerepet játszott Radnaiék kétes ügyletében. Az ügyet feltáró Budai Gyula azt ígérte, hamarosan újabb bizonyítékokkal fog előállni.

2026. 03. 02.
Újabb bejegyzéssel jelentkezett hétfőn a Tisza-alelnök céges botrányával kapcsolatban Budai Gyula. A miniszteri biztos – ahogy arra már korábbi nyilatkozataiban rámutatott – azt írta, hogy Radnai Márk két stróman ügyvezetőt alkalmazott cégeiben és rendszeresen találkozott velük a Lánchíd-botrány elhíresült ügyvédjének, Vig Mór ügyvédnek az irodájában.

Radnai Márk céges botrányában Vig Mór is kulcsfigura lehetett. Forrás: Videa.hu

Vig Mórnál értek össze a szálak 

A céges iratokat Vig Mór ügyvéd szerkesztette és adta be a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságára – hangsúlyozta Budai, hozzátéve, hogy a Radnai Márk érdekeltségébe tartozó – a később Valmiera Plus Kft.-re átnevezett – Story Chef Kft. Kasztel Attila ügyvezetősége alatt több száz millió forint értékű fiktív számlát állított ki a Punto Seguero Kft. részére, majd a fiktív számlák ellenértékét készpénzben visszajuttatták Radnai Márknak. Kasztelről annyi vált ismertté, hogy hajléktalan.

A Punto Seguero Kft.-t azért hozták létre, hogy a fiktív számlákon szereplő pénzt legalizálják, majd 2024-ben felszámolták 150 milliós NAV-tartozás miatt – tette hozzá a miniszteri biztos.

Tanúvallomás Radnai Márk ellen

A kormánypárti képviselő múlt héten egy rejtélyes tanú vallomásából is idézett. Abban az áll: „A korábban elmondottakat azzal együtt tartom fenn, hogy Andrási (a másik hajléktalan stróman – a szerk.) a jó kapcsolat fenntartása érdekében nagyjából hetente-kéthetente kapott tőlem húszezer forintot, de eseti jelleggel, amikor aláírt valamit, akkor nyilván pénzt kért.” A tanú arra is kitért, hogy ilyen volt a Valmiera Plus Kft. tagi és ügyvezetői tisztségének elvállalása. A vallomásrészlet szerint ez konkrétan úgy történt, hogy „a Valmiera Plus Kft. korábbi tagja, Radnai Márk és Spáh Dávid Kasztel Attilával eljött az irodámba és egyeztettünk arról, hogy hogyan tudnám segíteni a cég működését fiktív alvállalkozói számla kiállításával, »kreatív« könyveléssel, és azzal, hogy majd a későbbiekben hogyan fog eltűnni ez a cég”.

Magyarázatként annyit hozzá kell tenni, hogy Spáh Dávid a Família Kft. című régi filmsorozatból ismert színész, egyben Radnai volt üzlettársa. A Valmiera Plus Radnaiék cégének új neve. A vállalkozás az átnevezéskor egy szlovák céghez került.

Azt se tudta a hajléktalan stróman, hogy mit ír alá

Visszatérve a vallomásrészlethez, aszerint felmerült, hogy más szlovák cégbe beolvadva fogják eltüntetni a társaságot, végül a Rosenweld s.r.o. – amely szintén egy szlovák cég – helyébe Andrási Tamás lépett és ő lett az ügyvezető.

„A változásbejegyzés kapcsán többször tárgyaltunk a Büróban (ez Vig Mór székhelyszolgáltató vállalkozása volt – a szerk.) Radnai Márkkal és Kasztellal, amikor megállapodtunk abban, hogy találok egy stróman ügyvezetőt a cég számára, majd az aláíráskor az ügyvédi munkadíjra háromszázezer forintot kaptam, az ügyvezető részére pedig Radnai Márk adott százezer forintot, amit utána ott helyben Andrási meg is kapott” – mondta a vallomástevő, hozzátéve, hogy „Andrásinak az egész ügylettel kapcsolatban annyi maradhatott meg, hogy valamit gyorsan aláíratunk vele, és kap százezer forintot, egyébként fogalma sem volt, hogy mit ír alá”.

A Lánchíd-botrány

Érdemes felidézni azt is, hogy Vig Mór neve a nyilvánosságban a Lánchíd-botrány kirobbanásával vált ismertté. Az ügy lényege, hogy 2019 őszén Karácsony Gergely főpolgármesterré választásával a baloldal átvette Budapest irányítását és új közbeszerzést írtak ki a Lánchíd felújítására. Ismét az A-Híd Zrt. lett a győztes, de ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyert. Később kiderült, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd több részletben 1,4 milliárd forintot utalt Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ebből továbbítottak kilencszázmilliót az exügyvéd magánszámlájára, és ügyvédi letéti számlájára, amit készpénzben fel is vettek. 

Egy levél szerint Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott összegekkel, a hídpénzből pedig kerülhetett a fővárosi baloldalhoz is.

Mint az látható, a két eset – Radnaiék céges ügye és a Lánchíd-botrány – kifejezetten hasonlít egymásra.

               
       
       
       

