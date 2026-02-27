Uszik megőrült? Mindent kockára tesz a világ legjobb kickboxosa ellen

Amikor 2025. július 19-én késő este a bokszvilág egyik legjobban várt összecsapását rendezték meg a londoni Wembley-stadionban, a tét nem volt más, mint a királykategória vitathatatlan bajnoki címe. A ringháború nem tartott sokáig, ugyanis Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) már az 5. menetben lezárta a csatát a brit Daniel Dubois (22-3, 21 KO) ellen, és ezzel a győzelemmel megszerezte a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és az IBO világbajnoki öveit, így 2024. május 18-a után másodszor lett a nehézsúly vitathatatlan bajnoka. Az ukrán azóta nem lépett szorítóba, majd lemondott a WBO-övéről – nem állt ki a sziklaöklű brit Fabio Wardley (20-0-1, 19 KO) ellen –, így újfent elveszítette a vitathatatlan címét. Ám most kiderült, május 23-án ismét ringbe lép.

Olekszandr Uszik „csak” a WBC zöld vb-övét teszi kockára a holland kickbox király, Rico Verhoeven ellen. Fotó: Reuters/Andrew Couldridge

Uszik vár még egy nagy meccsre

A nehézsúly jelenlegi legjobbja ugyanakkor elmondta, 38 évesen már közeleg pályafutása vége, ám még két csatát mindenképpen bevállal. Előbb úgy tűnt, hogy a WBC korábbi atomöklű világbajnokával, Deontay Wilderrel (44-4-1, 43 KO) csap össze, ám az amerikai úgy döntött, hogy egy felvezető meccset bokszol még Uszik előtt, és a visszavonulását tervező többszörös világbajnoki kihívó, a brit Derek Chisora (36-13, 23 KO) lesz az ellenfele április 4-én, a londoni O2-ben. Az időközben visszatérő Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) is bejelentkezett egy harmadik csatáért, ám a 37 éves brit is vív egy összecsapást a ringrozsda lerázása céljából, mégpedig az orosz Arslanbek Makhmudov (21-2, 19 KO) ellen, aki ugyan komoly ellenfelet még nem győzött le, de falakat romboló ütésekkel rendelkezik.

Olekszandr Uszik statisztikája

Amatőr múlt

olimpiai bajnok (2012 London)

világbajnok (2011 Baku)

335 győzelem

15 vereség

Profi karrier

24 meccs

24 győzelem

15 KO

két súlycsoportban – cirkálósúly és nehézsúly – vitathatatlan bajnoki cím

Miután a két korábbi világbajnok éppen „nem ér rá”, így Uszik úgy döntött, ő is vív egy meccset, amivel hatalmas összeget kereshet. A május 23-án, az egyiptomi Gízában rendezendő ringcsatában az ukrán ellenfél pedig nem más, mint a kickbox holland királya, Rico Verhoeven.