Uszik megőrült? Mindent kockára tesz a világ legjobb kickboxosa ellen

Amikor 2025. július 19-én késő este a bokszvilág egyik legjobban várt összecsapását rendezték meg a londoni Wembley-stadionban, a tét nem volt más, mint a királykategória vitathatatlan bajnoki címe. A ringháború nem tartott sokáig, ugyanis Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) már az 5. menetben lezárta a csatát a brit Daniel Dubois (22-3, 21 KO) ellen, és ezzel a győzelemmel megszerezte a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és az IBO világbajnoki öveit, így 2024. május 18-a után másodszor lett a nehézsúly vitathatatlan bajnoka. Az ukrán azóta nem lépett szorítóba, majd lemondott a WBO-övéről – nem állt ki a sziklaöklű brit Fabio Wardley (20-0-1, 19 KO) ellen –, így újfent elveszítette a vitathatatlan címét. Ám most kiderült, május 23-án ismét ringbe lép.
Uszik vár még egy nagy meccsre
A nehézsúly jelenlegi legjobbja ugyanakkor elmondta, 38 évesen már közeleg pályafutása vége, ám még két csatát mindenképpen bevállal. Előbb úgy tűnt, hogy a WBC korábbi atomöklű világbajnokával, Deontay Wilderrel (44-4-1, 43 KO) csap össze, ám az amerikai úgy döntött, hogy egy felvezető meccset bokszol még Uszik előtt, és a visszavonulását tervező többszörös világbajnoki kihívó, a brit Derek Chisora (36-13, 23 KO) lesz az ellenfele április 4-én, a londoni O2-ben. Az időközben visszatérő Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) is bejelentkezett egy harmadik csatáért, ám a 37 éves brit is vív egy összecsapást a ringrozsda lerázása céljából, mégpedig az orosz Arslanbek Makhmudov (21-2, 19 KO) ellen, aki ugyan komoly ellenfelet még nem győzött le, de falakat romboló ütésekkel rendelkezik.
Olekszandr Uszik statisztikája
Amatőr múlt
- olimpiai bajnok (2012 London)
- világbajnok (2011 Baku)
- 335 győzelem
- 15 vereség
Profi karrier
- 24 meccs
- 24 győzelem
- 15 KO
- két súlycsoportban – cirkálósúly és nehézsúly – vitathatatlan bajnoki cím
Miután a két korábbi világbajnok éppen „nem ér rá”, így Uszik úgy döntött, ő is vív egy meccset, amivel hatalmas összeget kereshet. A május 23-án, az egyiptomi Gízában rendezendő ringcsatában az ukrán ellenfél pedig nem más, mint a kickbox holland királya, Rico Verhoeven.
