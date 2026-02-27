uszikturki alalshikhwbcrico verhoevenmeccsprofi boksz

Uszik megőrült? Mindent kockára tesz a világ legjobb kickboxosa ellen

Sokan tartottak attól, ami most bekövetkezett. A profi ökölvívás jelenlegi legjobbja, az ukrán Olekszandr Uszik pályafutása vége felé olyan irányba viszi el a karrierjét, amit a bokszrajongók milliói nagyon nem szeretnének látni. Vélhetően rengeteg pénzért – ugyanis a következő csatáját a szaúdi milliárdos, Turki Al-Sheikh szervezte le – május 23-án Gízában csap össze a kickbox holland fenegyerekével, Rico Verhoevennel.

Molnár László
2026. 02. 27. 21:22
Vitathatatlan a vitathatatlan ellen a gízai piramisok árnyékában: Uszik és Verhoeven több szempontból is történelmi csatára készül május 23-án
Vitathatatlan a vitathatatlan ellen a gízai piramisok árnyékában: Uszik és Verhoeven több szempontból is történelmi csatára készül május 23-án Forrás: BBC/Queensberry
Amikor 2025. július 19-én késő este a bokszvilág egyik legjobban várt összecsapását rendezték meg a londoni Wembley-stadionban, a tét nem volt más, mint a királykategória vitathatatlan bajnoki címe. A ringháború nem tartott sokáig, ugyanis Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) már az 5. menetben lezárta a csatát a brit Daniel Dubois (22-3, 21 KO) ellen, és ezzel a győzelemmel megszerezte a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és az IBO világbajnoki öveit, így 2024. május 18-a után másodszor lett a nehézsúly vitathatatlan bajnoka. Az ukrán azóta nem lépett szorítóba, majd lemondott a WBO-övéről – nem állt ki a sziklaöklű brit Fabio Wardley (20-0-1, 19 KO) ellen –, így újfent elveszítette a vitathatatlan címét. Ám most kiderült, május 23-án ismét ringbe lép.

Olekszandr Uszik „csak" a WBC zöld vb-övét teszi kockára a holland kickbox király, Rico Verhoeven ellen
Olekszandr Uszik „csak” a WBC zöld vb-övét teszi kockára a holland kickbox király, Rico Verhoeven ellen. Fotó: Reuters/Andrew Couldridge

Uszik vár még egy nagy meccsre

A nehézsúly jelenlegi legjobbja ugyanakkor elmondta, 38 évesen már közeleg pályafutása vége, ám még két csatát mindenképpen bevállal. Előbb úgy tűnt, hogy a WBC korábbi atomöklű világbajnokával, Deontay Wilderrel (44-4-1, 43 KO) csap össze, ám az amerikai úgy döntött, hogy egy felvezető meccset bokszol még Uszik előtt, és a visszavonulását tervező többszörös világbajnoki kihívó, a brit Derek Chisora (36-13, 23 KO) lesz az ellenfele április 4-én, a londoni O2-ben. Az időközben visszatérő Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) is bejelentkezett egy harmadik csatáért, ám a 37 éves brit is vív egy összecsapást a ringrozsda lerázása céljából, mégpedig az orosz Arslanbek Makhmudov (21-2, 19 KO) ellen, aki ugyan komoly ellenfelet még nem győzött le, de falakat romboló ütésekkel rendelkezik.

Olekszandr Uszik statisztikája

Amatőr múlt

  • olimpiai bajnok (2012 London)
  • világbajnok (2011 Baku)
  • 335 győzelem
  • 15 vereség

Profi karrier

  • 24 meccs
  • 24 győzelem
  • 15 KO
  • két súlycsoportban – cirkálósúly és nehézsúly – vitathatatlan bajnoki cím

Miután a két korábbi világbajnok éppen „nem ér rá”, így Uszik úgy döntött, ő is vív egy meccset, amivel hatalmas összeget kereshet. A május 23-án, az egyiptomi Gízában rendezendő ringcsatában az ukrán ellenfél pedig nem más, mint a kickbox holland királya, Rico Verhoeven.

Az Uszik–Verhoeven csata tétje a WBC nehézsúlyú vb-címe

A meglehetősen érdekes, ám történelmi helyszínen rendezett mérkőzést – a ringet az egyiptomi gízai piramisoknál állítják majd fel – a szaúdi milliárdos Turki Al-Sheikh szervezte le, és a DAZN közvetíti élőben.

– Őszintén tisztelem azokat az embereket, akik a sportágukban a csúcsra jutnak. Rico egy közülük, aki egy erős sportoló és nagyszerű bajnok. Ő valóban a kickbox királya. 

Bajnoknak lenni nemcsak azt jelenti, hogy övek vannak a derekadon. 

Készen állok, és alig várom, hogy találkozhassak vele a ringben. Ez egy egyedülálló élmény lesz mindkettőnk számára, egy nagy este közeleg – jelentette ki a Ring Magazinnak az ukrán nehézsúlyú világbajnok.

Verhoeven igazi kickbox legenda, aki a GLORY promóciós cég leghosszabb ideje uralkodó nehézsúlyú, vitathatatlan bajnoka volt, aki egy profiboksz meccset vívott már 2014-ben pályafutása során, amikor kiütötte a második menetben Janos Finferát.

Rico Verhoeven statisztikája

kickbox

  • 66 győzelem (21 KO), 10 vereség

vegyes harcművészet

  • 1 győzelem (1 KO)

profi boksz

  • 1 győzelem (1 KO)

– Tizenkét évet töltöttem vitathatatlan nehézsúlyú kickbox bajnokként, és mindent elértem, amit kitűztem célul. De az, hogy ilyen sokáig a csúcson maradtam, nem csökkentette a motivációmat. 

Uszik a vitathatatlan bajnok az ökölvívásban, és ez a fajta kihívás motivált engem. Vitathatatlan a vitathatatlan ellen.

A legjobb a legjobb ellen – közölte Verhoeven.

Egy kis bemutató Rico Verhoeven tudásából:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

