Újraéledt a nehézsúly, jönnek a mázsás pofonok

Amikor 2025. július 19-én késő este a bokszvilág egyik legjobban várt összecsapását rendezték meg a londoni Wembley stadionban, a tét nem más, mint a királykategória vitathatatlan bajnoki címe volt. A ringháború nem tartott sokáig, ugyanis Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) már az 5. menetben lezárta a csatát a brit Daniel Dubois (22-3, 21 KO) ellen, és ezzel a győzelemmel megszerezte a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és az IBO világbajnoki öveit, és 2024. május 18-a után másodszor lett a nehézsúly vitathatatlan bajnoka.

Olekszandr Uszik másodszor is vitathatatlan bajnok lett nehézsúlyban, ami előtte senki másnak nem sikerült Fotó: Andrew Couldridge / REUTERS

Wardley előbb Dubois ellen bokszol, majd jöhet Uszik

Ekkor senki sem gondolt arra, hogy ez lesz a mai napig az utolsó, komoly téttel bíró összecsapás a királykategóriában. Az ukrán világsztár sérültet jelentett, majd amikor a WBO kötelező kihívója, a brit Fabio Wardley (20-0-1, 19 KO) ellen ki kellett volna állnia, inkább lemondott a címéről, és ez azt jelentette, hogy egyrészt Uszik már újfent nem vitathatatlan bajnok, másrészt a veretlen keményöklű brit meccs nélkül lett nehézsúlyú világbajnok. Aki nem így akart a csúcsra érni, főleg azok után, hogy a 30 éves brit KO-király utolsó meccsén a 11. menetben, szokása szerint idő előtt győzte le a kis híján merevre vert, azóta pedig doppingbotrányba keveredett új-zélandi Joseph Parkert (36-4, 24 KO).

Mindenesetre Wardley nem aprózza el első címvédését, ugyanis a Ring Magazin kürtölte világgá, hogy május 9-én az IBF volt világbajnokával, az Uszik által kiütött Daniel Dubois-val csap össze. A brit rangadóra Manchesterben kerül sor, és szinte boztosra vehető, a két bunyós hatalmas tűzijátékot rendez majd a ringben. Holott még pár órája úgy volt, hogy a kínai Zhilei Zhang (27-3-1, 22 KO) ellen lép szorítóba, aki ugyan már 42 éves, de képes remek teljesítményre a ringben.

Fabio Wardley meccseinek zömét idő előtt befejezi:

Wardley az ukrán edzőpartnere volt, így a WBA, WBC, IBF és IBO világbajnoka pontosan tudja, hogy a brit öklei vasból vannak. Ennek ellenére nemrég összefutottak, amikor Wardley az Egyesült Államokban a The Stomping Groundnak nyilatkozott, az éppen arra járó Uszik odalépett, és bejelentette, ha a menedzsmentek megegyeznek, természetesen kiáll a brittel.