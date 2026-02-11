olekszandr uszikvitathatatlan bajnoktyson furynehézsúlyprofi boksz

Újraéledt a nehézsúly, jönnek a mázsás pofonok

Az elmúlt hónapokban igencsak csend honolt a profi ökölvívás nehézsúlyú kategóriájában, amelyet a halálos kimenetelű autóbalesetben megsérült Anthony Joshua esetleges visszavonulása még jobban a háttérbe szorított. Olekszandr Uszik ugyebár nem vitathatatlan bajnok, míg a többiek a sebeiket nyalogatják, illetve nem tartoznak bele abba az elitbe, amely megdobogtatja a rajongók szívét. Még szerencse, hogy a sportág kétszeres profi világbajnoka és az egyik legszínesebb egyénisége, Tyson Fury feladta az önkéntes nyugdíjazását.

Molnár László
2026. 02. 11. 5:55
Amikor 2025. július 19-én késő este a bokszvilág egyik legjobban várt összecsapását rendezték meg a londoni Wembley stadionban, a tét nem más, mint a királykategória vitathatatlan bajnoki címe volt. A ringháború nem tartott sokáig, ugyanis Olekszandr Uszik (24-0, 15 KO) már az 5. menetben lezárta a csatát a brit Daniel Dubois (22-3, 21 KO) ellen, és ezzel a győzelemmel megszerezte a WBA, a WBC, a WBO, az IBF és az IBO világbajnoki öveit, és 2024. május 18-a után másodszor lett a nehézsúly vitathatatlan bajnoka.

Wardley előbb Dubois ellen bokszol, majd jöhet Uszik

Ekkor senki sem gondolt arra, hogy ez lesz a mai napig az utolsó, komoly téttel bíró összecsapás a királykategóriában. Az ukrán világsztár sérültet jelentett, majd amikor a WBO kötelező kihívója, a brit Fabio Wardley (20-0-1, 19 KO) ellen ki kellett volna állnia, inkább lemondott a címéről, és ez azt jelentette, hogy egyrészt Uszik már újfent nem vitathatatlan bajnok, másrészt a veretlen keményöklű brit meccs nélkül lett nehézsúlyú világbajnok. Aki nem így akart a csúcsra érni, főleg azok után, hogy a 30 éves brit KO-király utolsó meccsén a 11. menetben, szokása szerint idő előtt győzte le a kis híján merevre vert, azóta pedig doppingbotrányba keveredett új-zélandi Joseph Parkert (36-4, 24 KO).

Mindenesetre Wardley nem aprózza el első címvédését, ugyanis a Ring Magazin kürtölte világgá, hogy május 9-én az IBF volt világbajnokával, az Uszik által kiütött Daniel Dubois-val csap össze. A brit rangadóra Manchesterben kerül sor, és szinte boztosra vehető, a két bunyós hatalmas tűzijátékot rendez majd a ringben. Holott még pár órája úgy volt, hogy a kínai Zhilei Zhang (27-3-1, 22 KO) ellen lép szorítóba, aki ugyan már 42 éves, de képes remek teljesítményre a ringben.

Fabio Wardley meccseinek zömét idő előtt befejezi:

Wardley az ukrán edzőpartnere volt, így a WBA, WBC, IBF és IBO világbajnoka pontosan tudja, hogy a brit öklei vasból vannak. Ennek ellenére nemrég összefutottak, amikor Wardley az Egyesült Államokban a The Stomping Groundnak nyilatkozott, az éppen arra járó Uszik odalépett, és bejelentette, ha a menedzsmentek megegyeznek, természetesen kiáll a brittel.

– Én Fabióval a ringben? Semmi gond. Ő egy jó srác, jól ismerem, hiszen együtt edzettünk. Mindketten világbajnokok vagyunk, ha legyőzöm, újra történelmet írhatok, harmadszor is vitathatatlan bajnok lehetek a királykategóriában – jelentette ki Uszik.

Olekszandr Uszik statisztikája

amatőr múlt

  • olimpiai bajnok (2012 London)
  • világbajnok (2011 Baku)
  • 335 győzelem
  • 15 vereség

profi karrier

  • 24 meccs
  • 24 győzelem
  • 14 KO
  • két súlycsoportban – cirkálósúly és nehézsúly – vitathatatlan bajnoki címet szerzett
Fury visszatér és összejön a nagy brit bokszháború Joshua ellen
Fury visszatér és újra világbajnok szeretne lenni     Fotó: Europress/AFP

A Cigánykirály visszatér és a Netflix segítségével a csúcsra tör

Már-már sokan a súlycsoport válságáról kezdtek beszélni, amikor hirtelen felpezsdült az élet a királykategóriában. Előbb az Usziktól kétszer is pontozásos vereséget szenvedő Tyson Fury (34-2-1, 24 KO) jelentette be, hogy visszatér az önkéntes száműzetésből. A korábbi kétszeres világbajnok 37 éves brit először elkezdte az edzéseket, aztán a csepegtetett hírekből kiderült, a Cigánykirály előtt két út állt: egy felvezetendőnek szánt meccs után vagy végre-valahára összejön a nagyon várt brit rangadó Fury és Anthony Joshua (29-4, 26 KO) között, vagy előbbi trilógiává bővíti az Uszik elleni ringháborúját, és harmadszor is összecsap az ukránnal. 

Nos, mint köztudott, a Joshua-meccset egyelőre beláthatatlan időre elhalasztották, ugyanis a 36 éves bunyós december végén, a nigériai vakációján halálos kimenetelű balesetben elveszítette két nagyon jó barátját, ő maga megsérült, és egyelőre azt sem lehet tudni, valaha visszatér-e a ringbe. 

Fury viszont április 11-én ott lesz, és felvezető ellenfélnek rendesen beválasztott az orosz Arslanbek Makhmudov (21-2, 19 KO) személyében, aki ugyan komoly ellenfelet még nem győzött le, de falakat romboló ütésekkel rendelkezik. A profi ökölvívást felfedező és azt remek üzletté tevő Netflix élőben közvetíti a gálát.

Deontay Wilder tíz legnagyobb kiütése:

Felpezsdült a nehézsúly, jön a Wilder–Chisora

És innentől fogva egymást érték a bejelentések, újra felpezsdült a királykategória. A WBC egykori atomöklű világbajnoka, Deontay Wilder (44-4-1, 43 KO) és a visszavonulását tervező többszörös világbajnoki kihívó, brit Derek Chisora (36-13, 23 KO) április 4-én, a londoni O2-ben csap össze. Elképesztő ütő mindkettő, és ha hinni lehet a britnek, az 50. meccse egyben az utolsó nagy ringcsatája is lesz.

Andy Ruiz Jr. hatalmas meglepetésre ütötte ki Anthony Joshuát:

Uszik egyre erősődő sajtóhírek szerint azzal az Andy Ruiz Jr.-ral (35-2-1, 22 KO) csap össze az Egyesült Államokban, aki annak idején mindenki meglepetésére kiütötte Joshuát, és a nehézsúly egyesített világbajnoka volt. A meccs tényét Derek Chisora is megerősítette, ráadásul úgy tudni, hogy az amerikai piacra betörni vágyó veretlen ukrán világbajnok leszerződött az Egyesült Államok egyik legjobb menedzsmentjével, a Zuffával. A Seconds Outnak nyilatkozva Uszik elárulta, nyitott arra, hogy harmadszor is megmérkőzzön Tyson Furyvel.

– Nem tagadom, létrejöhet kettőnk újabb összecsapása. Hogy hol? Nekem mindegy, hogy Las Vegasban vagy Rijádban lesz-e. Nem a helyszín a lényeg – közölte Uszik.

És akkor még nem beszéltünk a WBC ideiglenes bajnokáról, az új hullám legjobbjáról, Agit Kabayelről (27-0, 19 KO), aki az utolsó hat meccsén aratott kiütéses sikereivel jelezte, készen áll a nagyobb feladatokra.

A WBC ideiglenes világbajnoka, Agit Kabayel mind a 27 meccsét megnyerte, az utolsó hatot mind kiütéssel, így joggal reménykedik az Uszik elleni csatában
A WBC ideiglenes világbajnoka, Agit Kabayel mind a 27 meccsét megnyerte, az utolsó hatot kiütéssel, így joggal reménykedik az Uszik elleni csatában    Fotó: The Ring Magazine

Egy meccsre a csúcstól az új amerikai reménység

Az amerikai bokszrajongók nagy örömére, a 2021-es tokiói olimpián ezüstérmet nyert kaliforniai Richard Torrez Jr. (14-0, 12 KO) is egyetlen győzelemre van attól, hogy esélyt szerezzen az egyesített nehézsúlyú világbajnok Uszik elleni küzdelemre. Torrez legutóbb novemberben lépett a szorítók közé, amikor a mexikói San Luis Potosíban található Arena Coliseóban egy első menetes kiütéssel legyőzte a cseh Tomás Sáleket.

Az IBF le is csapott a legújabb amerikai reménységre, és elrendelte a kötelező kihívói pozíció megszerzéséért vívandó összecsapást a kubai Frank Sanchezzel (25-1, 17 KO) szemben. 2025-ben mindössze egyszer lépett ringbe a kubai, de nem aprózta el, a harmadik menetben véget vetett a Ramon Olivas Echeverria elleni meccsnek. A ringcsatára március 28-án, a Sebastian Fundora és Keith Thurman vb-címmeccs körül szervezett gálán kerül sor a Las Vegas-i MGM Grand Garden Arénában.

A legújabb amerikai nehézsúlyú reménység, Richard Torrez Jr. kiütései:

