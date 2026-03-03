Barátság kőolajvezetékUkrajnaZelenszkij

Brüsszel és a magyar ellenzéki pártok közösen dolgoznak Magyarország kivéreztetésén + videó

Ukrajna január végén felfüggesztette a Barátság vezetéken érkező kőolaj Magyarországra irányuló tranzitját. A vita azóta tovább éleződött, miután az ukrán elnök nyilatkozata új megvilágításba helyezte a döntés hátterét. Orbán Balázs közösségi oldalán reagált Zelenszkij kijelentésére, elmondta, hogy Brüsszel és a magyar ellenzéki pártok közösen dolgoznak az orosz olaj levágásán és Magyarország kivéreztetésén.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 10:56
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajna még január 27-én állította le a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítást Magyarország irányába, arra hivatkozva, hogy orosz támadás érte a hálózatot. Ezzel szemben a magyar kormány friss műholdfelvételekkel és operatív információkkal bizonyította, hogy a vezeték működőképes, és a támadás közvetlenül nem érintette azt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, azóta lebukott az ukrán elnök, Zelenszkij elszólta magát az olajblokád kapcsán.

Brüsszel és a magyar ellenzéki pártok közösen dolgoznak Magyarország kivéreztetésén
(Forrás: Facebook)

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója reagált Zelenszkij kijelentésére. A magyar kormány tegnap bizonyítékokat mutatott be, hogy politikai okokból nem engedik a kőolajvezetéken az orosz olajat és a tranzitnak műszaki akadálya nincs. 

A balos sajtó mindent megtett annak érdekében, hogy kinevesse a felvételeket, nem is úgy van, nem is az. Erre jött Zelenszkij elnök este, és közölte, hogy az ukránok nem akarják, [...] nincs akarat a vezeték újraindítására. Ráadásul azt is közölte, hogy Magyarországnak hálásnak kellene lennie. 

– részletezte. Majd feltette a kérdést, hogy miért is kellene hálásnak lenni azért, hogy elzárta a kőolajat, ami a magyaroké?! Ami a magyar gazdaság versenyképességét és a magyar családok védelmét jelenti. 

Közben a Közel-Kelet felrobbant, csak a tegnapi napon a földgáz ára 50 százalékkal emelkedett. Jó napot! A kőolaj ára az a Brent, tehát a nyugati típusú olaj ára szintén jelentősen megemelkedett, most ebben a helyzetben az, hogy az ukránok, Brüsszel és a magyar ellenzéki pártok közösen dolgoznak az orosz olaj levágásán az Európa és Magyarország kivéreztetése. 

Az, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt Ukrajnát és Brüsszelt támogatja az orosz olaj és egyébként az orosz energia kivezetésében, az egyszerűen felháborító. Ez nem egy pártpolitikai kérdés. És hiába tagadják az Európai Parlamentben, többször is megszavazták először az orosz gáz kivezetését és az orosz olaj kivezetését is.

– emelte ki, majd azzal folytatta, hogy az ukrán sajtó minden nap megírja, hogy megvan a megállapodás köztük és az ukránok között, ami arról szól, hogy kivezetik az orosz energiát Magyarországról. 

Egy ilyen felrobbant közel-keleti helyzetben, amikor kilőnek az energiaárak, amikor mindenki azon spekulál, hogyan/honnan lesz olcsó energia. Mi azon spekulálunk, hogy hogy lehet az üzemanyagárakat szinten tartani, és hogy lehet a rezsicsökkentést megőrizni. 

– mondta. Ezután kitért rá, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt az ukránokkal szövetkezik. 

Álljunk ki Magyarország érdekében. Mondjunk nemet a zsarolásnak. Mondjunk nemet Zelenszkijnek, mondjunk nemet Magyar Péternek, meg fogjuk törni az ukrán olajblokádot. 

– zárta a videót Orbán Balázs.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekDPK

Hallgass a szívedre, az eszedre, a zsebedre, és hajrá!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Orbán olyan államférfi, amilyentől sajnos Európában már jó ideje elszoktunk.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu