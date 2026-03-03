Brüsszel és a magyar ellenzéki pártok közösen dolgoznak Magyarország kivéreztetésén + videó

Ukrajna még január 27-én állította le a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítást Magyarország irányába, arra hivatkozva, hogy orosz támadás érte a hálózatot. Ezzel szemben a magyar kormány friss műholdfelvételekkel és operatív információkkal bizonyította, hogy a vezeték működőképes, és a támadás közvetlenül nem érintette azt. Ahogy arról lapunk is beszámolt, azóta lebukott az ukrán elnök, Zelenszkij elszólta magát az olajblokád kapcsán.

Brüsszel és a magyar ellenzéki pártok közösen dolgoznak Magyarország kivéreztetésén

(Forrás: Facebook)

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója reagált Zelenszkij kijelentésére. A magyar kormány tegnap bizonyítékokat mutatott be, hogy politikai okokból nem engedik a kőolajvezetéken az orosz olajat és a tranzitnak műszaki akadálya nincs.

A balos sajtó mindent megtett annak érdekében, hogy kinevesse a felvételeket, nem is úgy van, nem is az. Erre jött Zelenszkij elnök este, és közölte, hogy az ukránok nem akarják, [...] nincs akarat a vezeték újraindítására. Ráadásul azt is közölte, hogy Magyarországnak hálásnak kellene lennie.

– részletezte. Majd feltette a kérdést, hogy miért is kellene hálásnak lenni azért, hogy elzárta a kőolajat, ami a magyaroké?! Ami a magyar gazdaság versenyképességét és a magyar családok védelmét jelenti.

Közben a Közel-Kelet felrobbant, csak a tegnapi napon a földgáz ára 50 százalékkal emelkedett. Jó napot! A kőolaj ára az a Brent, tehát a nyugati típusú olaj ára szintén jelentősen megemelkedett, most ebben a helyzetben az, hogy az ukránok, Brüsszel és a magyar ellenzéki pártok közösen dolgoznak az orosz olaj levágásán az Európa és Magyarország kivéreztetése.

Az, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt Ukrajnát és Brüsszelt támogatja az orosz olaj és egyébként az orosz energia kivezetésében, az egyszerűen felháborító. Ez nem egy pártpolitikai kérdés. És hiába tagadják az Európai Parlamentben, többször is megszavazták először az orosz gáz kivezetését és az orosz olaj kivezetését is.

– emelte ki, majd azzal folytatta, hogy az ukrán sajtó minden nap megírja, hogy megvan a megállapodás köztük és az ukránok között, ami arról szól, hogy kivezetik az orosz energiát Magyarországról.