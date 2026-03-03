ZelenszkijBarátság kőolajvezetékenergiabiztonság

Lebukott az ukrán elnök, Zelenszkij elszólta magát az olajblokád kapcsán + videó

Az ukrán fél január végén leállította a Barátság vezetéken az olajszállítást Magyarország felé és – hivatalosan technikai okok miatt – nem indult újra a tranzit azóta sem. A magyar kormány ugyanakkor műholdképekre és operatív adatokra támaszkodva azt állítja, hogy a rendszer működőképes, és a háttérben politikai zsarolás áll. A vitában megszólalt a Mol vezetése is, most pedig maga Zelenszkij árulta el magát egy videóban.

2026. 03. 03.
Ukrajna még január 27-én állította le a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítást Magyarország irányába, arra hivatkozva, hogy orosz támadás érte a hálózatot. Ezzel szemben a magyar kormány friss műholdfelvételekkel és operatív információkkal bizonyította, hogy a vezeték működőképes, és a támadás közvetlenül nem érintette azt. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a magyar választások előtt politikai zsarolásra használja a magyar energiabiztonságot.

Ukrajna még január 27-én állította le a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő olajszállítást
A kormány elmondása szerint a politikai zsarolásban Magyar Péter és a Tisza Párt is aktív szerepet vállal.

Tudjuk, hogy összejátszanak Zelenszkijjel, és ahogy közösen elzárták a vezetéket, úgy közösen meg is tudják nyitni!

–  írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója egy interjúban számolt be arról, hogy az ukrán szakemberek valójában el akarták indítani a szállítást:

Nekünk folyamatosan azt mondták, hogy két-három nap és indítják, de mindig majd 2-3 nap [...] És amikor utána azt mondtuk, hogy de miért nem indul, azt mondták, hogy mert nincsen még döntés arról, hogy indítsuk. Az, hogy nincsen még döntés, azt nehéz technikai problémának nevezni

– mondta a vezérigazgató. Ezzel párhuzamosan azt mondja a Mol elnök-vezérigazgatója, hogy számtalan olyan gyakorlati bizonyíték is van, hogy a januári orosz támadás után még ők kaptak kőolajat, tehát működött még közvetlenül a támadás után is a vezeték.

Zelenszkij azt mondta, hálásnak kellene lennünk neki

Ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni, akkor én megkérdezem: Mit megtenni? Az orosz kőolaj tranzitját? Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek nincs szándéka. Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy »nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának?« Egyetlen szó sem hangzott el, azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik. 

