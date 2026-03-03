Lebukott az ukrán elnök, Zelenszkij elszólta magát az olajblokád kapcsán + videó

Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója egy interjúban számolt be arról, hogy az ukrán szakemberek valójában el akarták indítani a szállítást:

Nekünk folyamatosan azt mondták, hogy két-három nap és indítják, de mindig majd 2-3 nap [...] És amikor utána azt mondtuk, hogy de miért nem indul, azt mondták, hogy mert nincsen még döntés arról, hogy indítsuk. Az, hogy nincsen még döntés, azt nehéz technikai problémának nevezni

– mondta a vezérigazgató. Ezzel párhuzamosan azt mondja a Mol elnök-vezérigazgatója, hogy számtalan olyan gyakorlati bizonyíték is van, hogy a januári orosz támadás után még ők kaptak kőolajat, tehát működött még közvetlenül a támadás után is a vezeték.