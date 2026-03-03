Szijjártó Péter: Olajellátási válságot, 1000 forintos benzinárat akar a Berlin-Brüsszel-Kijev tengely

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közel-keleti háborús események részleteiről tett bejelentést az Igazság órája című műsorban kedden.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A témák között szerepelt, hogy kilőtt az olajár az iráni háború hatására. Több mint 20 százalékkal ugrott meg a földgáz ára Európában.

A Barátság kőolajvezetékkel kapcsolatban egyértelmű az álláspont: „Hagyjuk a színjátékot! Mindenki tudja, hogy a vezetéket politikai okokból blokkolják! Zelenszkij egy olyan kormányt akar hatalomra juttatni, ami kiszolgálja Kijev érdekeit.”

Szijjártó Péter: Továbbra is légtérzárak vannak a Közel-Keleten

A külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy a Közel-Kelet lángokban áll, amit alapvetően az okoz, hogy Irán oda lőtt vissza, ahonnan őt nem támadták. Tehát gyakorlatilag Irán percek alatt eszkalálta, kiterjesztette ezt a háborút, hiszen azok az arab országok, amelyeket most Irán elképesztő energiával támad, azok nem támadták meg Iránt.

Pillanatok alatt az egész közel-keleti térséget, az Arab-öböl egész térségét Irán belobbantotta gyakorlatilag. Szerintem fontos kérdés az, hogy ezek az arab országok, akik most úgy állnak támadás alatt Irán által, hogy ők nem léptek föl Iránnal szemben támadólag, azoknak meddig tart a türelmük? És meddig csak védekeznek

– jelentette ki Szijjártó Péter.

Hangsúlyozta: A helyzet az, hogy több mint 5 ezer magyar állampolgárt regisztrált végül konzuli védelemre. Hogyha valaki külföldre utazik, regisztráljon konzuli védelemre, mert látszik, hogy ha baj van, akkor így lehet kapcsolatba lépni egymással, és sajnos ez a mostani közel-keleti válság mutatja, hogy még azokon a helyeken is könnyen és nagyon gyorsan baj lehet, ahol azt egyáltalán nem gondolnánk.

Az Emírátusok országaik egy részében továbbra is légtérzárak vannak. Katar továbbra is fenntartja a légtérzárat, Kuvait Bahrein szintén, tekintettel az éjszaka újabb, nagyon komoly iráni légicsapásokra – fejtette ki.

Amikor az Egyesült Arab Emirátusok külügyminiszterével beszéltem vasárnap délután, akkor mondta, hogy rájuk több rakétát lőtt ki Irán, mint például Izraelre. Na most ugye a térségben számos magyarnak segítettünk hazautazni, tekintettel arra, hogy Szaúd-Arábiából, Ománból járnak repülőgépek, akik ott voltak, vagy el tudtak oda jutni, nekik segítettünk hazatérni

– mondta a tárcavezető.