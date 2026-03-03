Tusk kormányzásának eredménye: Lengyelországban dübörög az LMBTQ

Az Index értékelése 217 országot és térséget vizsgál, figyelembe véve többek között a jogszabályi hátteret, a médiaviszonyokat, a társadalmi hozzáállást és a büntetőjogi kockázatokat. A lista élén Izlandot Málta és Spanyolország követi, a negyedik helyen pedig azonos pontszámmal Belgium, Kanada, Németország és Portugália található.

Az idei év legnagyobb előrelépését Lengyelország és Nepál érte el, elsősorban a politikai környezet változása és a növekvő társadalmi tolerancia miatt. Lengyelország a 118. helyről az 59.-re ugrott, Nepál pedig az 53.-ról a 32.-re lépett előre.

A jelentés arra is rámutat, hogy több országban a jogi garanciák erősödése ellenére a hétköznapi elfogadás romló tendenciát mutat, még olyan államokban is, mint Kanada, Ausztrália vagy Dánia. A sereghajtók között továbbra is Afganisztán, Csecsenföld, Szaúd-Arábia, Irán és Jemen szerepelnek.