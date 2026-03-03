A Donald Tusk vezette lengyel kormány megkérdőjelezhető irányban ért el változást Lengyelországban. Látványosan nőtt az LMBTQ-közösség politikai támogatottsága. A legfrissebb „Gay Travel Index” alapján Németország két helyet előrelépve már a negyedik leginkább queerbarát államnak számít és az első helyen Izland áll – számolt be róla a hirado.hu
Tusk kormányzásának eredménye: Lengyelországban dübörög az LMBTQ
Lengyelországban látványosan nőtt az LMBTQ-közösség politikai támogatottsága. A „Gay Travel Index” szerint az ország a 118. helyről a 59.-re ugrott előre. A lista élén Izland áll, míg Németország is top pozíciót tölt be.
Az Index értékelése 217 országot és térséget vizsgál, figyelembe véve többek között a jogszabályi hátteret, a médiaviszonyokat, a társadalmi hozzáállást és a büntetőjogi kockázatokat. A lista élén Izlandot Málta és Spanyolország követi, a negyedik helyen pedig azonos pontszámmal Belgium, Kanada, Németország és Portugália található.
Az idei év legnagyobb előrelépését Lengyelország és Nepál érte el, elsősorban a politikai környezet változása és a növekvő társadalmi tolerancia miatt. Lengyelország a 118. helyről az 59.-re ugrott, Nepál pedig az 53.-ról a 32.-re lépett előre.
A jelentés arra is rámutat, hogy több országban a jogi garanciák erősödése ellenére a hétköznapi elfogadás romló tendenciát mutat, még olyan államokban is, mint Kanada, Ausztrália vagy Dánia. A sereghajtók között továbbra is Afganisztán, Csecsenföld, Szaúd-Arábia, Irán és Jemen szerepelnek.
További Külföld híreink
A Die Welt cikke szerint az Egyesült Államok képe különösen ellentmondásos: miközben egyes tagállamok kiterjesztették az egyenlőségi jogokat, másutt szigorításokat vezettek be. A legkedvezőbb megítélés alá New York, Kalifornia és Nevada esik, míg Arkansas, Oklahoma és Tennessee a legrosszabb helyzetűek közé tartozik.
Borítókép: Tusk az LMTBQ élharcosa? (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel és a magyar ellenzéki pártok közösen dolgoznak Magyarország kivéreztetésén + videó
A Tisza Párt Ukrajnát és Brüsszelt támogatja.
Szijjártó Péter a hadifogságba került magyar ügyéről: Minden érintettért, mindent megteszünk
A háború elhúzódása súlyos következményekkel jár.
Zelenszkij arcátlan kijelentései után Orbán Viktor Brüsszelnek címezte a levelét az olajblokád miatt
Orbán Viktor felszólította az Európai Bizottság elnökét.
Észak-Korea is beszáll a háborúba?
A nemzeti szuverenitás megsértésének nevezték a műveletet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel és a magyar ellenzéki pártok közösen dolgoznak Magyarország kivéreztetésén + videó
A Tisza Párt Ukrajnát és Brüsszelt támogatja.
Szijjártó Péter a hadifogságba került magyar ügyéről: Minden érintettért, mindent megteszünk
A háború elhúzódása súlyos következményekkel jár.
Zelenszkij arcátlan kijelentései után Orbán Viktor Brüsszelnek címezte a levelét az olajblokád miatt
Orbán Viktor felszólította az Európai Bizottság elnökét.
Észak-Korea is beszáll a háborúba?
A nemzeti szuverenitás megsértésének nevezték a műveletet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!