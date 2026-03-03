Donald TuskLengyelországLMBTQ-közösségek

Tusk kormányzásának eredménye: Lengyelországban dübörög az LMBTQ

Lengyelországban látványosan nőtt az LMBTQ-közösség politikai támogatottsága. A „Gay Travel Index” szerint az ország a 118. helyről a 59.-re ugrott előre. A lista élén Izland áll, míg Németország is top pozíciót tölt be.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 10:23
Tusk az LMTBQ élhascosa? Forrás: AFP
A Donald Tusk vezette lengyel kormány megkérdőjelezhető irányban ért el változást Lengyelországban. Látványosan nőtt az LMBTQ-közösség politikai támogatottsága. A legfrissebb „Gay Travel Index” alapján Németország két helyet előrelépve már a negyedik leginkább queerbarát államnak számít és az első helyen Izland áll – számolt be róla a hirado.hu

A lengyeleknél jelentősen nőtt az LMBTQ-közösség politikai támogatottsága
(Fotó: AFP)
(Fotó: AFP)

Az Index értékelése 217 országot és térséget vizsgál, figyelembe véve többek között a jogszabályi hátteret, a médiaviszonyokat, a társadalmi hozzáállást és a büntetőjogi kockázatokat. A lista élén Izlandot Málta és Spanyolország követi, a negyedik helyen pedig azonos pontszámmal Belgium, Kanada, Németország és Portugália található. 

Az idei év legnagyobb előrelépését Lengyelország és Nepál érte el, elsősorban a politikai környezet változása és a növekvő társadalmi tolerancia miatt. Lengyelország a 118. helyről az 59.-re ugrott, Nepál pedig az 53.-ról a 32.-re lépett előre.

A jelentés arra is rámutat, hogy több országban a jogi garanciák erősödése ellenére a hétköznapi elfogadás romló tendenciát mutat, még olyan államokban is, mint Kanada, Ausztrália vagy Dánia. A sereghajtók között továbbra is Afganisztán, Csecsenföld, Szaúd-Arábia, Irán és Jemen szerepelnek.

A Die Welt cikke szerint az Egyesült Államok képe különösen ellentmondásos: miközben egyes tagállamok kiterjesztették az egyenlőségi jogokat, másutt szigorításokat vezettek be. A legkedvezőbb megítélés alá New York, Kalifornia és Nevada esik, míg Arkansas, Oklahoma és Tennessee a legrosszabb helyzetűek közé tartozik.

Borítókép: Tusk az LMTBQ élharcosa? (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Hegyi Zoltán
idezojelekDPK

Hallgass a szívedre, az eszedre, a zsebedre, és hajrá!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Orbán olyan államférfi, amilyentől sajnos Európában már jó ideje elszoktunk.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
