Cristiano Ronaldo az éjjel magánrepülővel menekült a háború elől Madridba?

Cristiano Ronaldo és családja, felesége, valamint öt gyermeke Rijádban élnek, ahol iráni bombák csapódtak be a Közel-Keleten dúló háborús konfliktus elmúlt négy napjában. A külföldiek tömegesen menekülnek a térségből, és most kiderült, hogy Ronaldo magángépe is felszállt az éjjel, méghozzá madridi úti céllal.

Cristiano Ronaldo menekül a háború elől Szaúd-Arábiából? (Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP)

A Daily Mail cikke szerint a Bombardier Global Express típusú repülő közel hétórás utat tett meg a spanyol fővárosig. A 61 millió fontot érő luxus magángép nem sokkal hajnali 1 óra előtt érkezett meg Madridba. A Flightradar24 adatai szerint a gép Egyiptom és a Földközi-tenger fölött repült, mielőtt elérte Spanyolországot.

Az Origo cikke szerint Ronaldo 2024-ben eladta a Gulfstream G200-as gépét, és egy vadonatúj, Bombardier Global Express 6500-as repülőre váltott. A teljesen fekete luxusgép akár 15 utas szállítására is alkalmas, több helyiséggel rendelkezik: társalgórésszel asztalokkal és kanapékkal, egy franciaágyas hálószobával, valamint külön zuhanyzóval.

A belső teret Ronaldo logója díszíti, valamint a jellegzetes gólörömét ábrázoló matricák is megtalálhatók rajta. A múlt héten a felesége is ezt a gépet használta egy milánói út során, amelyről a 72 millió Instagram-követőjével is megosztott egy fotót.

Cristiano Ronaldo sérült, és a háború elől menekül Szaúd-Arábiából?

Ronaldo a szaúdi al-Nasszr játékosaként napi 488 000 fontot keres, jelenleg azonban sérült. Szombaton az al-Fajha elleni 3-1-es győzelem során kellett lecserélni, a sérülése a nyári világbajnoki részvétele miatt is aggodalomra adhat okot.

Az al-Nasszr következő meccse az al-Wasl ellen az ázsiai Bajnokok Ligájában elmarad a háború miatt. Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség közleményben erősítette meg, hogy a nyugati régióhoz tartozó csapatok keddi és szerdai mérkőzéseit sem rendezik meg.

Szombaton Izrael az Egyesült Államokkal közösen katonai támadást indított Irán ellen, amely válaszul bombázza a régió országait. A Közel-Keleten kirobbant háborúnak magyar futballista érintettjei is vannak. Koszta Márk az izraeli első osztályban szereplő Hapoel Petah Tikva légiósa egyelőre maradt az országban, Gera Dániel, az iráni Perszepolisz futballistája viszont hazautazott.