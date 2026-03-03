Rómában bombariadó volt a Chigi-kormánypalotánál

A római Chigi-palota környékét lezárták, a járműforgalmat leállították, a turistákkal teli utcákat azonnal kiürítették.
A helyszínen a terrorizmusellenes egységek emberei és tűzszerészek léptek munkába. A hatóságoktól származó első információk szerint a bőröndben ruhák voltak.
A riasztás fél órán át tartott. A helyszíntől nem messze tüntetésre készülődtek az iráni rezsim ellen.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)
