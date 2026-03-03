Kövér László: A Tisza Párt a magyar történelem egyik leggusztustalanabb hazaárulását hajtja végre

Egy sorsdöntő történelmi jelentőségű választás előtt állunk, amelynek hatóköre nem áll meg a 93 ezer négyzetkilométert körülhatároló államhatárnál, hanem kihat majd egész Közép-Európa, egész Európa jövőjére is – jelentette ki az Országgyűlés elnöke kedden a Fejér vármegyei Nagyvenyimen, a kormánypártok országjárásának fóruma előtt a közmédiának nyilatkozva.

Kövér László a választás tétjéről szólva azt mondta:

A tét minden,az ország által az elmúlt 16 évben elért eredményeink, legyen szó gazdaságpolitikáról, a nemzeti vagyon gyarapodásáról, a családpolitikai rendszerünk kiépítéséről vagy a szuverenitásunk megvédéséről.

Jelezte: olyan helyzetben van a világ, amely komoly fenyegetést jelent az ország biztonságára nézve. – Háború zajlik nemcsak a szomszédságunkban, hanem éppen kibontakozóban van egy regionális konfliktus Irán körül is. Emiatt egekbe szökni készülnek az árak, az olaj ára és a gáz ára – tette hozzá.

A házelnök megjegyezte: közben az ukránok gyakorlatilag szabotázst hajtanak végre Magyarországgal szemben, és beavatkoznak a választási kampányba. – Megpróbálják Brüsszel segítségével elmozdítani a jelenlegi kormányt, illetve megakadályozni, hogy a választásokon sikeres legyen – mutatott rá.

Kövér László úgy fogalmazott: eközben a Tisza Párt a magyar történelem egyik leggusztustalanabb hazaárulását hajtja végre azáltal, hogy melléjük szegődik társnak, ügynöknek.

Az Országgyűlés elnöke arról is beszélt: az Egyesült Államok ma Magyarország fontos szövetségese ideológiai, politikai és gazdasági értelemben egyaránt. – Ennek kapcsán nem túlzás azt is mondani, hogy egy olyan világpolitikai küzdelem zajlik, amiben a magyarországi választások egy fontos tényezőt jelentenek – jelezte Kövér László.

Borítókép: Kövér László, az Országgyűlés elnöke, a Fidesz országos választmányának elnöke beszédet mond a párt kongresszusán a budapesti Hungexpón 2026. január 10-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)