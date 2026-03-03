Emmanuel Macron Irán mellett az Egyesült Államokat és Izraelt is bírálta

A francia elnök úgy véli, hogy Irán elsődleges felelősséget visel ezért a helyzetért, mivel az Iráni Iszlám Köztársaság veszélyes nukleáris programot és példátlan ballisztikus képességeket fejlesztett ki, valamint felfegyverezte és finanszírozta a szomszédos országokban működő terrorszervezeteket. Emmanuel Macron hozzátette, hogy Irán volt az is, amely tavaly januárban ismét parancsot adott a saját népe elleni tüzelésre, utalva az év eleji tüntetések elfojtása miatti több ezer halálesetre.

Fotó: AFP

Bár a francia elnök igazolta az Egyesült Államok és Izrael iráni beavatkozását, a köztársasági elnök ennek ellenére sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy ezeket a katonai műveleteket a nemzetközi jogon kívül hajtották végre.

Németországgal és az Egyesült Királysággal együtt világossá tettük, hogy a csapások azonnali leállítása kívánatos, és hogy a régióban a tartós béke csak a diplomáciai tárgyalások újraindításával érhető el

– tette hozzá, írja a Le Monde, és hozzáteszik, a francia államfő úgy véli, hogy az iráni népnek szabadon kell döntenie a sorsáról.