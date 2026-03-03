Emmanuel MacronIránbeszéd

Emmanuel Macron Irán mellett az Egyesült Államokat és Izraelt is bírálta

Bár a francia elnök igazolta az Egyesült Államok és Izrael iráni beavatkozását, a köztársasági elnök ennek ellenére sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy ezeket a katonai műveleteket a nemzetközi jogon kívül hajtották végre. Emmanuel Macron televíziós beszédet tartott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 03. 20:36
Fotó: SEBASTIEN BOZON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A francia elnök úgy véli, hogy Irán elsődleges felelősséget visel ezért a helyzetért, mivel az Iráni Iszlám Köztársaság veszélyes nukleáris programot és példátlan ballisztikus képességeket fejlesztett ki, valamint felfegyverezte és finanszírozta a szomszédos országokban működő terrorszervezeteket. Emmanuel Macron hozzátette, hogy Irán volt az is, amely tavaly januárban ismét parancsot adott a saját népe elleni tüzelésre, utalva az év eleji tüntetések elfojtása miatti több ezer halálesetre.

This photograph shows screens broadcasting French President Emmanuel Macron's address on the war in Iran and its repercussions in the Middle East, from the Elysee Palace in Paris on March 3, 2026. (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)
Fotó: AFP

Bár a francia elnök igazolta az Egyesült Államok és Izrael iráni beavatkozását, a köztársasági elnök ennek ellenére sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy ezeket a katonai műveleteket a nemzetközi jogon kívül hajtották végre.

Németországgal és az Egyesült Királysággal együtt világossá tettük, hogy a csapások azonnali leállítása kívánatos, és hogy a régióban a tartós béke csak a diplomáciai tárgyalások újraindításával érhető el 

– tette hozzá, írja a Le Monde, és hozzáteszik, a francia államfő úgy véli, hogy az iráni népnek szabadon kell döntenie a sorsáról.

Emmanuel Macron azt is közölte, hogy Franciaország megszervezi állampolgárai hazaszállítását a Közel-Keleten, kezdve a legkiszolgáltatottabbakkal. – A felelősségem, hogy megvédjem hazánkat, garantáljam honfitársaink biztonságát és megvédjem a nemzeti érdeket – folytatta Emmanuel Macron. A francia elnök elmondta, úgy döntött, hogy megerősíti a régióban található francia katonai bázisok biztonságát, sajnálatát fejezve ki amiatt, hogy kettő közülük korlátozott csapásokat szenvedett. 

Rendezett módon szervezzük meg a visszatérni kívánó állampolgáraink hazaszállítását, kezdve a legkiszolgáltatottabbakkal. Az első két járat ma este indul Párizsból

– mondta Emmanuel Macron.

 

Veszélyes eszkaláció

A ciprusi brit bázis elleni csapást követően Emmanuel Macron bejelentette a további légvédelmi erőforrások és a Languedoc fregatt kiküldését, amely ma este érkezik Ciprus partjaihoz – mondta az államfő, aki elrendelte a Charles de Gaulle repülőgép-hordozó Földközi-tengerre telepítését is, a közel-keleti konfliktus nemzetközi kereskedelemre gyakorolt ​​hatására hivatkozva. 

A Hormuzi-szoros ma gyakorlatilag le van zárva, és ezen a szoroson keresztül halad a világ olaj- és cseppfolyósított földgáztranzitjának körülbelül húsz százaléka. A Szuezi-csatorna és a Vörös-tenger is nyomás alatt és fenyegetés alatt áll

– tette hozzá az elnök, és kijelentette, hogy kezdeményezik egy koalíció létrehozását annak érdekében, hogy egyesítsék az erőforrásokat, beleértve a katonai erőforrásokat is, a tengeri útvonalakon a forgalom újraindítása és biztosítása érdekében, amelyek elengedhetetlenek a globális gazdaság számára.

A francia elnök emellett felszólította Izraelt, hogy hagyja abba a libanoni csapásait: – Ez veszélyes eszkaláció és stratégiai hiba lenne. 

Az elmúlt órákban a háború átterjedt Libanonra, ahonnan a Hezbollah elkövette azt a súlyos hibát, hogy megtámadta Izraelt és veszélyeztette a libanoniakat

– fogalmazott Macron, és hozzátette, a Hezbollahnak feltétlenül be kell szüntetnie minden támadást, és felszólította Izraelt, hogy tartsa tiszteletben Libanon területét és annak integritását.

 

Borítókép: Emmanuel Macron televíziós beszédet tart (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrajna

Hála, genfi konvenció és egyéb gazemberségek

Bayer Zsolt avatarja

Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu