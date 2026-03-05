Rendkívüli

Külső szereplők is megjelentek a magyarországi választási kampányban, de a jobboldal előnye stabil

A magyarországi választások előtt nem csak hazai szereplők igyekeznek érvényesíteni érdekeiket, hanem olyan külföldi erők is, akik semmibe veszik a magyarok érdekeit. Az Alapjogokért Központ elemzése ugyanakkor egyértelművé teszi, hogy az ajánlásgyűjtés és a nemzeti petíció is azt mutatja, hogy a jobboldal előnye stabil.

Forrás: Alapjogokért Központ2026. 03. 05. 8:48
Február a kampánykezdet hónapja volt, a magyarországi pártversenyben azonban nemcsak a hazai szereplők kezdték meg a szavazatokért, és így a parlamenti többség megszerzéséért vívott küzdelmet, hanem az érdekeiket érvényesíteni próbáló külföldi aktorok is – mutat rá az Alapjogokért Központ elemzése. 

Az ukrán háborús elit Magyarország energiaellátásának megzavarásával igyekszik nyomást gyakorolni a magyar választókra, Brüsszel pedig nem hazánk, az érintett uniós tagállam oldalára állt, hanem Zelenszkijék érdekkijárójaként funkcionál.

Úgy tűnik ugyanakkor, hogy a választók realitásérzéke erősebb, hiszen a balmazújvárosi jobboldali győzelmet követően az ajánlásgyűjtés és a nemzeti petíció tapasztalatai is azt mutatják, hogy a jobboldal előnye stabil. Mindezt alátámasztja az Alapjogokért Központ februári, 7 százalékos Fidesz-előnyt mutató kutatása is. 

Magyar Péteréket az sem segítette, hogy a begyűjtött ajánlások száma kapcsán egy könnyen ellenőrizhető hazugsággal álltak elő, amelyet éppen a központ leplezett le. Mindemellett a Tisza érdekében reményárulást végző Mediánról is kiderült, hogy a nyilvánosság számára bemutatott adataik teljesen eltérnek attól, amit a valóságban mérnek.

Forrás: Alapjogokért Központ

Februárban jogi értelemben is megkezdődött az országgyűlési választási kampány, a versengő pártok aktivistái már az utcákat járják, vagyis teljes gőzzel folyik a korteskedés. Az Alapjogokért Központ hónapról hónapra megvizsgálja, hogy melyik politikai szereplőnek kedvezhetett elsősorban a mögöttünk hagyott időszak napirendjének alakulása. 

A központ tavaly nyár eleje óta azt tapasztalja, hogy a közbeszéd arcélét adó témák azt a képet erősítik, amely szerint 

a jelenlegi bizonytalan és veszélyes időszakban a jobboldal képes érvényesíteni Magyarország érdekeit, míg a Tisza Párt erőteljes függő viszonyban áll olyan külső szereplőkkel – Brüsszellel és Kijevvel –, amelyek a magyar emberek javát figyelmen kívül hagyva kívánják érvényesíteni akaratukat. 

Ennek a benyomásnak a kontúrjait csak még élesebbre húzták a februári történések.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Forrás: AFP)


