Gulyás Gergely: Ukrajna nem zárhatja el uniós tagállamok energiaforrásait + videó

európai unióukránMagyar Péter

Magyar Péterék Brüsszelben megszavazták a leválást az olcsó orosz olajról

Magyar Péter EP-képviselője Brüsszelben nemrég megszavazta, hogy az ukrán hadseregnek több pénzt kell adni, integrálni kell az európai védelmi iparba, illetve, hogy az olcsó orosz energiáról mielőbb le kell válni – írta elemzésében a Tűzfalcsoport.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 10:30
Magyar Péter és Manfred Weber Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
„Az Európai Parlament ipari, kutatási és energiaügyi bizottsága egy olyan dokumentumot fogadott el, amely alapvetően befolyásolhatja az Európai Unió energiapolitikáját, iparpolitikáját és geopolitikai szerepét a következő években. Az igen szavazatok között szerepelt Lakos Eszter, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője is” – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

A dokumentum kimondja, az Európai Uniónak „gyorsan ki kell vezetnie az Oroszországból származó összes fennmaradó energiaimportot”. A cél az, hogy Európa teljesen megszüntesse az orosz energiahordozóktól való függőségét.

– emeli ki az elemzés, hozzátéve: „A határozat ugyanakkor nem áll meg az energiapolitikánál. A dokumentum egy átfogó gazdasági és geopolitikai irányváltást vázol fel, amelyben az EU költségvetése egyre inkább ukrán stratégiai ipari és ukrán katonai célokat szolgál.

A Tűzfalcsoport arra is felhívta a figyelmet, hogy a „szöveg másik jelentősebb része arról szól, hogy az Európai Uniónak továbbra is erőteljesen támogatnia kell Ukrajnát.”

A dokumentum konkrétan kimondja, hogy az ukrán védelmi ipari bázist integrálni kell az EU védelmi programjaiba

– írták, hangsúlyozva: „Ez azt jelenti, hogy az uniós védelmi eszközök, például az Európai Védelmi Alap programjai a jövőben az ukrán hadiipari kapacitások fejlesztését is támogathatják.”

Más szóval az EU költségvetése nemcsak politikai vagy humanitárius támogatást biztosíthat Ukrajnának, hanem közvetve a hadiipari együttműködés intézményesítését is elősegítheti.

 A Tűzfalcsoport elemzése rávilágít, hogy a dokumentum azt is hangsúlyozza, hogy „az EU-nak növelnie kell a védelmi iparba, a katonai felkészültségbe és a kiberbiztonságba irányuló beruházásokat.”

A határozat egyértelműen megerősíti azt is, hogy az EU továbbra is finanszírozni kívánja a Green Deal (Zöld átállás) és a Clean Industrial Deal (Tiszta Ipari Program) programokat. A dokumentum szerint az uniós költségvetésnek támogatnia kell a klíma- és energiaügyi célokat, valamint a gazdaság dekarbonizációját

– emeli ki az elemzés, hozzátéve: „Ez különösen azért teljesen logikátlan és a valóságtól elrugaszkodott, mert a szöveg egyszerre követeli az orosz energiaimport teljes kivezetését, a fosszilis energiahordozók csökkentését és a zöld átállás felgyorsítását. A kritikusok szerint ez három különböző irányból is nyomás alá helyezheti az európai energiarendszert és ipart.”

Korábban Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője hívta fel a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt politikusai megszavazták az orosz energiáról való leválást.

A Tisza politikusai nem csak beszélnek arról, hogy le kell válni az olcsóbb keleti energiaimportról, hanem meg is szavazzák 

– írta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében Dömötör Csaba, hozzátéve:

 Az Európai Parlament ipari és energetikai bizottsága szerdán szavazott a 2027-es költségvetésre vonatkozó előterjesztéséről. Ennek 2. pontjában világosan leírják, hogy gyorsan ki kell vezetni (azaz be kell tiltani) minden Oroszországból érkező fennmaradó energiaimportot. Ez tehát már nem csak a gázra, hanem az olajra és a nukleáris fűtőelemekre is vonatkozna” – hangsúlyozta Facebook-oldalán a Fidesz EP-képviselője.

Az előterjesztést a Tisza képviselője, Lakos Eszter megszavazta, csakúgy, mint a néppárti nagykoalíció képviselői.

 – hívta fel a figyelmet a politikus.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

