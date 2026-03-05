Magyar Péterék Brüsszelben megszavazták a leválást az olcsó orosz olajról

„Az Európai Parlament ipari, kutatási és energiaügyi bizottsága egy olyan dokumentumot fogadott el, amely alapvetően befolyásolhatja az Európai Unió energiapolitikáját, iparpolitikáját és geopolitikai szerepét a következő években. Az igen szavazatok között szerepelt Lakos Eszter, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője is” – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

A dokumentum kimondja, az Európai Uniónak „gyorsan ki kell vezetnie az Oroszországból származó összes fennmaradó energiaimportot”. A cél az, hogy Európa teljesen megszüntesse az orosz energiahordozóktól való függőségét.

– emeli ki az elemzés, hozzátéve: „A határozat ugyanakkor nem áll meg az energiapolitikánál. A dokumentum egy átfogó gazdasági és geopolitikai irányváltást vázol fel, amelyben az EU költségvetése egyre inkább ukrán stratégiai ipari és ukrán katonai célokat szolgál.

A Tűzfalcsoport arra is felhívta a figyelmet, hogy a „szöveg másik jelentősebb része arról szól, hogy az Európai Uniónak továbbra is erőteljesen támogatnia kell Ukrajnát.”

A dokumentum konkrétan kimondja, hogy az ukrán védelmi ipari bázist integrálni kell az EU védelmi programjaiba

– írták, hangsúlyozva: „Ez azt jelenti, hogy az uniós védelmi eszközök, például az Európai Védelmi Alap programjai a jövőben az ukrán hadiipari kapacitások fejlesztését is támogathatják.”

Más szóval az EU költségvetése nemcsak politikai vagy humanitárius támogatást biztosíthat Ukrajnának, hanem közvetve a hadiipari együttműködés intézményesítését is elősegítheti.

A Tűzfalcsoport elemzése rávilágít, hogy a dokumentum azt is hangsúlyozza, hogy „az EU-nak növelnie kell a védelmi iparba, a katonai felkészültségbe és a kiberbiztonságba irányuló beruházásokat.”

A határozat egyértelműen megerősíti azt is, hogy az EU továbbra is finanszírozni kívánja a Green Deal (Zöld átállás) és a Clean Industrial Deal (Tiszta Ipari Program) programokat. A dokumentum szerint az uniós költségvetésnek támogatnia kell a klíma- és energiaügyi célokat, valamint a gazdaság dekarbonizációját

– emeli ki az elemzés, hozzátéve: „Ez különösen azért teljesen logikátlan és a valóságtól elrugaszkodott, mert a szöveg egyszerre követeli az orosz energiaimport teljes kivezetését, a fosszilis energiahordozók csökkentését és a zöld átállás felgyorsítását. A kritikusok szerint ez három különböző irányból is nyomás alá helyezheti az európai energiarendszert és ipart.”