Szijjártó Péter: A kormány felpörgeti a mentesítő járatok forgalmát

– A kormány felpörgeti a mentesítő járatok forgalmát a Közel-Keleten rekedt magyarok hazajuttatása érdekében, így a következő napokban mentesítő járatok indulnak Jordániából, Egyiptomból, Szaúd-Arábiából és Egyesült Arab Emírségekből is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon közzétett videójában.
A tárcavezető arról számolt be, hogy a biztonsági helyzet tovább romlik a Közel-Keleten, Irán légicsapásai továbbra is sújtják az egész térséget, ezért a légterek csak korlátozottan vagy egyáltalán nincsenek nyitva, számos járat törlésre került, számos légitársaság nem vagy csak nagyon korlátozottan üzemeltet járatokat.
– Nagyon megnőtt a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma, most már lassan eléri a hatezret, közülük a legtöbben, több mint háromezren az Egyesült Arab Emirátusokban, alapvetően Dubajban regisztráltak konzuli védelemre. Ezért most felpörgetjük a mentesítő járatok forgalmát, ami nem egyszerű, több oknál fogva sem, egyrészt a légügyi hatóságok csak nagyon óvatosan adnak berepülési engedélyeket, másrészt nem minden légitársaság vállalja a repülést – tudatta.
Tájékoztatása szerint csütörtökön kora este Ammánból újabb 88 embert hoznak haza Budapestre, akik közül 75-en most lépik át Izrael felől a szárazföldi határt, ahogy pénteken az egyiptomi Sarm es-Sejkből is az Izraelből oda átkelő magyarokat szállítják majd haza.
Emellett – mint közölte – szerződést kötöttek a Flydubai-jal, amelynek értelmében csütörtökre és péntekre is tudtak bérelni egy repülőgépet, hogy megkezdhessék a Dubajban rekedt magyarok hazajuttatását.
Most először a kisgyerekkel utazókat, a nagyon régóta ott tartózkodókat, illetőleg az egészségügyi ellátásra, kezelésre szorulókat kezdjük el hazaszállítani. A Flydubai jelenlegi információi szerint valamikor a ma esti órákban, 8 óra után kap felszállási engedélyt a mentesítő járatunk
– húzta alá.
– A Flydubai-jal kötött szerződés értelmében a holnapi napon is bérelünk ettől a légitársaságtól egy repülőgépet, azt holnap reggel fogják közölni velünk, hogy mikorra kapnak felszállási engedélyt. Összesen 174 utas fér fel maximum egy Flydubai-járatra, a biztonsági okok és a tankolható kerozin mennyiségétől függően adja majd meg a létszámot a Flydubai. A mai napra egyelőre 135 fő szállítását hagyták jóvá, még tárgyalunk velük, hogy ezt a létszámot valahogy 174 felé jobban közelíteni tudjuk” – tette hozzá.
Szijjártó Péter azzal folytatta, hogy szombaton és vasárnap két-két járatot fognak indítani a szaúd-arábiai Rijád és Budapest között.
Rijádból egyrészt elhozzuk az ott, Szaúd-Arábiában rekedteket, és elhozzuk mindazokat, akik Katarban rekedtek. Az ő utazásukat Rijádba segítjük, és fenntartjuk a helyeket azoknak, akik Dubajból vállalják a Rijádba történő átkelést. Ez egy 20 órás utazás, akik ezt vállalják Dubajból (…) azokat haza fogjuk hozni
– mondta.
– Tehát ma Jordániából az Izraelben rekedteket, holnap Egyiptomból szintén az Izraelben rekedteket, ma és holnap este a Flydubai kibérelt járatával Dubajból az első két kontingenst, szombaton és vasárnap pedig összesen négy járattal Rijádból a Katarban rekedteket, Szaúd-Arábiában rekedteket és azokat, akik Dubajból vállalják az átutazást, őket fogjuk hazahozni – összegzett.
Illetve kiemelte, hogy dolgoznak még az Ománban rekedt magyarok hazajuttatásán is, azonban a légitársaságok egyelőre különböző biztonsági okok miatt nem akarják vállalni a repülést, de nem adják fel.
– Az utaslisták összeállítása zajlik, folyamatosan értesítik ki a kollégáim mindazokat, akik számára a következő napokban a hazatérés lehetősége biztosított lesz. Dolgozunk azon, hogy minél több magyart minél gyorsabban haza tudjunk juttatni – zárta mondandóját.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
