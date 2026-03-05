digitális állampolgárság programdigitális állampolgárdáp mobilalkalmazás

Már bankok és különböző szolgáltatók is elérhetők a DÁP alkalmazásában, a kör tovább bővülhet

Az ügyfelek a mobilalkalmazás segítségével a szolgáltatók felületeire külön regisztráció nélkül is beléphetnek, a hitelesítést pedig megkönnyíti a DÁP által már ellenőrzött személyazonosság.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 12:21
A Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazással jelenleg több mint kétszáz állami ügyintézési felületre lehet bejelentkezni, ehhez az elmúlt időszakban több közmű- és telekommunikációs szolgáltató, bank és biztosító is csatlakozott, és jelenleg is számos szervezet dolgozik a bevezetésen, így a csatlakozók köre hamarosan tovább bővülhet – közölte a Digitális Magyarország Ügynökség csütörtökön.

A közlemény szerint a kötelezett szolgáltató szervezetek számára 2025. június 1-je volt a jogszabályi határidő a csatlakozási folyamat elindítására, ha ezt még nem tették meg, rövidesen emlékeztetőt kapnak a Digitális Szolgáltatások Felügyeletétől a teendőikkel kapcsolatban.

A DÁP keretszolgáltatásainak elterjedésével az állampolgárok is magabiztosabban navigálhatnak az online térben, és a bevezetés a csatlakozók számára is számos előnnyel jár.

Az előnyök között megemlítették, hogy 

az ügyfelek a DÁP mobilalkalmazás segítségével léphetnek be a szolgáltatók felületeire, így nem szükséges külön regisztrálniuk, és a meglévő regisztrációjukat is összekapcsolhatják a digitális állampolgárságukkal, így egyszerűbb a belépés, a hitelesítést pedig megkönnyíti a DÁP által már ellenőrzött személyazonosság.

A csatlakozott partnerek az állampolgárok hozzájárulásával, a törvényi felhatalmazásoknak megfelelően hozzáférhetnek az állampolgárok állami nyilvántartásokban szereplő személyes adataihoz, adatváltozáskor pedig értesítést kapnak – tették hozzá.

Végül pedig a DÁP digitális aláírásával az ügyfelek személyes megjelenés nélkül is egyszerűen írhatnak alá online ügyintézéskor vagy szerződéskötéskor.

A Digitális Állampolgárság Programhoz már csatlakozott szolgáltatók listája ide kattintva érhető el – írták.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)


