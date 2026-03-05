Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

Kábítószer-kereskedői hálózatot számoltak fel a rendőrök Szegeden

Lefülelt a rendőrség egy kábítószer-terjesztő párost. A dílerek előzetes megállapodás alapján, tudatosan felépített rendszerben dolgoztak: egyikük szervezte és irányította a tevékenységet, míg a másik a terítést végezte. Az együttműködés során legalább kilencmillió forintnyi bevételt szereztek.

Kábítószer-kereskedői hálózatot számoltak fel a rendőrök, a gyanúsítottak csaknem két éven át értékesítettek drogot Szegeden és Szentesen – közölte a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön a police.hu oldalon. A nyomozás adatai szerint egy 36 éves szegedi férfi 38 éves, szintén szegedi társával 2024 nyarától 2026. február 25-ig árusított kábítószert. 

A páros előzetes megállapodás alapján, tudatosan felépített rendszerben dolgozott: egyikük szervezte és irányította a tevékenységet, míg a másik a terítést végezte. Az együttműködés során legalább kilencmillió forintnyi bevételt szereztek.

A kutatás során a rendőrök 807 gramm marihuánát találtak elrejtve. A drogot gyári, kávés csomagolással álcázták, és háromrétegű vákuumfóliába tették. A tasakokon megtévesztésül még illatnyílást is kialakítottak, hogy a „kávé” szagolható legyen egy esetleges ellenőrzés során. 

A nyomozók emellett 95,3 gramm amfetamint, 1746 gramm zöld növényi törmeléket, több mint 10 millió forintot, digitális mérleget és egyéb eszközöket is lefoglaltak.

A rendőrök öt embert fogtak el. Hármat kereskedőként, kettőt fogyasztóként hallgattak ki gyanúsítottként. Két szegedi férfit őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat. Bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt indult velük szemben eljárás.


Borítókép: illusztráció (Fotó: Shutterstock)

