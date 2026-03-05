Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltje ellen

Elmarad a hétvégi bál, meghalhatott az általános iskola egyik diákja

„Iskolánk közössége gyászol” – fogalmazott az intézmény.

Forrás: Haon2026. 03. 05. 14:47
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napon történt tragikus haláleset miatt a 2026. március 7-ére tervezett József Attila-bált elhalasztjuk – bukkant rá a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola bejegyzésére a Haon. 

Közölték azt is, hogy az esemény új időpontjáról később adnak tájékoztatást. A portál információi szerint az iskola egyik diákja halt meg. Ezt erősíti a bejegyzés is, ugyanis úgy fogalmaznak:

Iskolánk közössége gyászol, a történtek mély megrendülést és döbbenetet okoztak mindannyiunk számára.

Az esetről részletesebben a Haon cikkében olvashat. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
