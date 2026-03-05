Tájékoztatjuk Önöket, hogy a mai napon történt tragikus haláleset miatt a 2026. március 7-ére tervezett József Attila-bált elhalasztjuk – bukkant rá a Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola bejegyzésére a Haon.
Elmarad a hétvégi bál, meghalhatott az általános iskola egyik diákja
„Iskolánk közössége gyászol” – fogalmazott az intézmény.
Közölték azt is, hogy az esemény új időpontjáról később adnak tájékoztatást. A portál információi szerint az iskola egyik diákja halt meg. Ezt erősíti a bejegyzés is, ugyanis úgy fogalmaznak:
Iskolánk közössége gyászol, a történtek mély megrendülést és döbbenetet okoztak mindannyiunk számára.
Az esetről részletesebben a Haon cikkében olvashat.
