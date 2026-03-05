Rendkívüli

Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort + videó

Hidvéghi BalázsBrüsszelUkrajnanemzeti petícióZelenszkijbenzinár

Brüsszel, Zelenszkij, Magyar Péter – ezekre kell nemet mondanunk!

A nemzeti petíció lehetőség arra, hogy az emberek hallassák hangjukat.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 05. 16:12
Hidvéghi Balázs Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs
Hidvéghi Balázs Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Most a nemzeti petícióval üzenhetünk Brüsszelnek és Zelenszkijnek! Most nemet mondhatunk! – kezdte közösségi oldalára feltöltött videójához mellékelt mondandóját a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidvéghi Balázs azt írta: Brüsszel és Ukrajna nem is tagadja: nyíltan a magyarok képébe mondják, hogy ukránpárti, háborúpárti kormányt akarnak hatalomra juttatni. Egy olyan bábkormányt, amely kész beállni a háborúba. Kész a magyarok pénzét Ukrajnának adni. Kész önként és dalolva lemondani az orosz olajról és energiáról – még akkor is, ha ez tönkretenné a magyar családokat és vállalkozásokat. Kérem, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz! 

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára
Fotó:  Kacsúr Tamás /  MTI

Rendkívül veszélyes időket élünk. Háború Ukrajnában. Háború a Közel-Keleten. Európának ráadásul terrorfenyegetéssel, olaj- és energiaválsággal is meg kell küzdenie. Miközben mindez történik, a brüsszeli elit továbbra is háborút akar.

– mondta Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár azzal folytatta: Európai fiatalokat küldenének az ukrán frontra, vég nélkül öntenék az európaiak pénzét Ukrajnába. És teljesen le akarják vágni a tagállamokat az orosz olajról és energiáról. Ami körülöttünk zajlik, az életveszélyes. És mindeközben Brüsszel és Ukrajna nyíltan fenyegeti és zsarolja Magyarországot. 

Most a nemzeti petícióval üzenhetünk Brüsszelnek és Zelenszkijnek! Most nemet mondhatunk! A Nemzetipetíció.hu honlapon most ezt mindenki megteheti online is.

– Kérem, mondjanak nemet, ha önök is úgy gondolják, hogy Magyarország nem akar háborúba sodródni, és nem akarja a háborút pénzelni. Kérem, mondjanak nemet, ha önök is úgy gondolják, hogy a magyarok pénzét eszünk ágában sincs Ukrajnának adni. Annak az ukrán vezetésnek, amely elzárta előlünk a Barátság vezetéket, hogy szándékosan kárt okozzon hazánknak. Kérem, mondjanak nemet, ha önök is úgy gondolják, hogy mi, magyarok nem akarunk három-négyszeres rezsit és ezer forint feletti benzinárat fizetni csak azért, mert az ukránoknak és a brüsszeli elitnek nem tetszik az orosz gáz és olaj. És kérem, mondjanak nemet azok is, akik szerint példátlan és aljas, hogy ebben a piszkos játékban Magyar Péter és a Tisza Párt is részt vesz. Az ukránok támogatásáért és a hatalomért cserébe összejátszanak Zelenszkijjel és Brüsszellel – folytatta a képviselő.

– Brüsszel és Ukrajna nem is tagadja: nyíltan a magyarok képébe mondják, hogy ukránpárti, háborúpárti kormányt akarnak hatalomra juttatni. Egy olyan bábkormányt, amely kész beállni a háborúba. Kész a magyarok pénzét Ukrajnának adni. Kész önként és dalolva lemondani az orosz olajról és energiáról — még akkor is, ha ez tönkretenné a magyar családokat és vállalkozásokat

 – zárta mondandóját Hidvéghi Balázs, majd arra kért mindenkit, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.

Borítókép: Hidvéghi Balázs (Forrás: Facebook/Hidvéghi Balázs)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bailey Schwab
idezojelekegyesült államok

A Trump-doktrína és az iráni háború

Bailey Schwab avatarja

Az amerikai katonai erő alkalmazása a perzsa állam ellen missziókiterjesztéshez vezethet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu