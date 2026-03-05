Brüsszel, Zelenszkij, Magyar Péter – ezekre kell nemet mondanunk!

– Most a nemzeti petícióval üzenhetünk Brüsszelnek és Zelenszkijnek! Most nemet mondhatunk! – kezdte közösségi oldalára feltöltött videójához mellékelt mondandóját a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidvéghi Balázs azt írta: Brüsszel és Ukrajna nem is tagadja: nyíltan a magyarok képébe mondják, hogy ukránpárti, háborúpárti kormányt akarnak hatalomra juttatni. Egy olyan bábkormányt, amely kész beállni a háborúba. Kész a magyarok pénzét Ukrajnának adni. Kész önként és dalolva lemondani az orosz olajról és energiáról – még akkor is, ha ez tönkretenné a magyar családokat és vállalkozásokat. Kérem, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz!

Fotó: Kacsúr Tamás / MTI

Rendkívül veszélyes időket élünk. Háború Ukrajnában. Háború a Közel-Keleten. Európának ráadásul terrorfenyegetéssel, olaj- és energiaválsággal is meg kell küzdenie. Miközben mindez történik, a brüsszeli elit továbbra is háborút akar.

– mondta Hidvéghi Balázs.

Az államtitkár azzal folytatta: Európai fiatalokat küldenének az ukrán frontra, vég nélkül öntenék az európaiak pénzét Ukrajnába. És teljesen le akarják vágni a tagállamokat az orosz olajról és energiáról. Ami körülöttünk zajlik, az életveszélyes. És mindeközben Brüsszel és Ukrajna nyíltan fenyegeti és zsarolja Magyarországot.

Most a nemzeti petícióval üzenhetünk Brüsszelnek és Zelenszkijnek! Most nemet mondhatunk! A Nemzetipetíció.hu honlapon most ezt mindenki megteheti online is.

– Kérem, mondjanak nemet, ha önök is úgy gondolják, hogy Magyarország nem akar háborúba sodródni, és nem akarja a háborút pénzelni. Kérem, mondjanak nemet, ha önök is úgy gondolják, hogy a magyarok pénzét eszünk ágában sincs Ukrajnának adni. Annak az ukrán vezetésnek, amely elzárta előlünk a Barátság vezetéket, hogy szándékosan kárt okozzon hazánknak. Kérem, mondjanak nemet, ha önök is úgy gondolják, hogy mi, magyarok nem akarunk három-négyszeres rezsit és ezer forint feletti benzinárat fizetni csak azért, mert az ukránoknak és a brüsszeli elitnek nem tetszik az orosz gáz és olaj. És kérem, mondjanak nemet azok is, akik szerint példátlan és aljas, hogy ebben a piszkos játékban Magyar Péter és a Tisza Párt is részt vesz. Az ukránok támogatásáért és a hatalomért cserébe összejátszanak Zelenszkijjel és Brüsszellel – folytatta a képviselő.

– zárta mondandóját Hidvéghi Balázs, majd arra kért mindenkit, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz.