Orbán Viktor meglátogatta a kiszabadított magyar hadifoglyokat + videó

Orbán Viktor szívélyes beszélgetésük során érdeklődött a szabadságukat visszakapó Albert és Csaba hogylétéről. A kormányfő biztosította a két kárpátaljai férfit arról, hogy biztonságban vannak és senki nem hurcolhatja el őket többé.

Senki nem nyúlhat magukhoz, senki nem vihet magukat sehova, szabad emberek, azt csinálnak, amit akarnak

– mondta a miniszterelnök.

Borítókép: Az Oroszországból hazahozott kárpátaljai hadifoglyok (Fotó: AFP)