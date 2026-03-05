Amint arról lapunk is írt, az éjszakai órákban hazaérkezett a két kárpátaljai magyar hadifogoly Oroszországból. Ők azok, akiket az ukránok mások mellett kényszersorozással küldtek a frontra. A foglyok Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel érkeztek Magyarországra. Orbán Viktor a közösségi oldalán azt közölte: Küldetés teljesítve! Isten hozta Magyarországon Csabát és Albertet!
Orbán Viktor meglátogatta a kiszabadított magyar hadifoglyokat + videó
A miniszterelnök a kórházban látogatta meg a nemrégiben Oroszországból hazaszállított két kárpátaljai férfit. Albert és Csaba háláját fejezte ki Orbán Viktornak, miközben a fronton szerzett sérüléseiket is megmutatták.
A kormányfő nemrég adott hírt Facebook-oldalán az eseményről, miszerint meglátogatta a hadifogságból kiszabadított kárpátaljai magyarokat, Csabát és Albertet, akik az ukrán kényszersorozás áldozataiként kerültek a frontra, majd orosz fogságba.
Orbán Viktor szívélyes beszélgetésük során érdeklődött a szabadságukat visszakapó Albert és Csaba hogylétéről. A kormányfő biztosította a két kárpátaljai férfit arról, hogy biztonságban vannak és senki nem hurcolhatja el őket többé.
Senki nem nyúlhat magukhoz, senki nem vihet magukat sehova, szabad emberek, azt csinálnak, amit akarnak
– mondta a miniszterelnök.
Borítókép: Az Oroszországból hazahozott kárpátaljai hadifoglyok (Fotó: AFP)
