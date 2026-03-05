magyarországkossuth térenorbán viktornemzeti ünnep

Orbán Viktor a Kossuth téren mond ünnepi beszédet március 15-én

Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, a Kossuth Lajos téren mond ünnepi beszédet az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 178. évfordulóján – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán közösségi oldalán azt írta: a szervezők az ünnepi műsorra és beszédre szeretettel várják a Békemenet résztvevőit is.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is már március 14-én elkezdődnek a nemzeti ünnep központi programjai, aznap délelőtt adják át a Kossuth- és Széchenyi-díjakat az Országház kupolacsarnokában – közölte. Az államtitkár arról tájékoztatott, hogy a nemzeti ünnep napján, március 15-én reggel 7 óra 30 perckor felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren. Ugyanitt 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet – fűzte hozzá.

Jelezte azt is, hogy március 14-én és 15-én 10 órától 16 óráig a nemzeti ünnephez kapcsolódó programokkal és tematikus tárlatvezetésekkel várják a családokat a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Nyitott Parlament program keretében az érdeklődők március 15-én 15 órától 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg az Országházban a Díszlépcsőházat, a Kupolacsarnokot, valamint a Szent Koronát – hívta fel a figyelmet.

Kovács Zoltán beszámolt arról is, hogy a nemzeti ünnep előestéjén és napján 17 óra 30 perctől 23 óráig a Magyar Nemzeti Múzeum épületének homlokzatát fényfestés díszíti majd.

„A hazádnak szüksége van rád! Ünnepeljük együtt az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseit!” – írta az államtitkár.

