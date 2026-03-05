Britney Spearspopdívaénekesnőletartóztatásbotrány

Újabb botrány az egykori popdíva körül: bilincsben vitték el Britney Spearst

Ittas vezetés gyanúja miatt vették őrizetbe Britney Spearst a kaliforniai Venturában – erősítette meg több amerikai lap, köztük a TMZ és a People magazin.

Magyar Nemzet
Forrás: Tmz.com, People.com2026. 03. 05. 20:05
Britney Spears utoljára 2018-ban, a Piece of Me elnevezésű turnéján lépett fel Forrás: Facebook/Britney Spears
Britney Spearst március 4-én, szerda este bilincselték meg a California Highway Patrol járőrei este fél tíz körül. A Ventura megyei seriffhivatal hajnali 3 óra körül vette nyilvántartásba, majd csütörtökön kora reggel szabadon engedték. Az ügyet „idézés és szabadlábra helyezés” eljárásként kezelték, próbaidő nélkül. Spearsnek május 4-én kell bíróság elé állnia.

Britney Spears
Britney Spears Fotó: Wikipédia

Britney Spears újra bajban

Az énekesnő képviselője így reagált az esetre: 

Ez egy sajnálatos és teljes mértékben megbocsáthatatlan incidens.

Hozzátette, hogy Britney együttműködik a hatóságokkal, és remélhetőleg ez az ügy egy régóta esedékes változás első lépése lehet az életében. A szóvivő szerint Britney Spears megkapja a szükséges segítséget és támogatást ebben a nehéz időszakban.

A People.com cikke szerint fiai – Preston (20) és Jayden (19), akiket volt férjével, Kevin Federline-nal nevel – időt töltenek majd vele, szerettei pedig dolgoznak jóllétéért.

Jogi győzelem után újabb botrány

A mostani letartóztatás nem sokkal azután történt, hogy Spears jogi győzelmet aratott: végleges távoltartási végzést kapott egy louisianai férfi ellen, aki a bírósági dokumentumok szerint 2013 óta zaklatta őt online, és 2025-ben birtokháborítás miatt is letartóztatták, miután megjelent az énekesnő Los Angeles-i otthonánál.

Britney élete az elmúlt években szélsőséges hullámzásokat mutatott, 2021-ben egy Los Angeles megyei bíró megszüntette tizenhárom éven át tartó gondnokságát, nemrég pedig eladta zenei életművét.

Az énekesnő az utóbbi időben nyíltan beszélt arról is, hogy családja – köztük édesapja, édesanyja és húga – hogyan bánt vele a múltban. Egy februári Instagram-bejegyzésében azt írta: 

megbocsátani lehet, de felejteni nem.

A mostani ügy újabb kérdéseket vet fel: átmeneti kisiklásról vagy valódi fordulópontról van szó Britney Spears életében? A történet folytatódik…

 

