Újabb botrány az egykori popdíva körül: bilincsben vitték el Britney Spearst

Britney Spearst március 4-én, szerda este bilincselték meg a California Highway Patrol járőrei este fél tíz körül. A Ventura megyei seriffhivatal hajnali 3 óra körül vette nyilvántartásba, majd csütörtökön kora reggel szabadon engedték. Az ügyet „idézés és szabadlábra helyezés” eljárásként kezelték, próbaidő nélkül. Spearsnek május 4-én kell bíróság elé állnia.

Britney Spears Fotó: Wikipédia

Britney Spears újra bajban

Az énekesnő képviselője így reagált az esetre:

Ez egy sajnálatos és teljes mértékben megbocsáthatatlan incidens.

Hozzátette, hogy Britney együttműködik a hatóságokkal, és remélhetőleg ez az ügy egy régóta esedékes változás első lépése lehet az életében. A szóvivő szerint Britney Spears megkapja a szükséges segítséget és támogatást ebben a nehéz időszakban.

A People.com cikke szerint fiai – Preston (20) és Jayden (19), akiket volt férjével, Kevin Federline-nal nevel – időt töltenek majd vele, szerettei pedig dolgoznak jóllétéért.