Újabb pofon után a saját közönsége fütyülte ki a Szegedet

A Szeged ősszel, idegenben magabiztosan nyert a GOG ellen, és úgy lépett pályára, hogy ha legalább döntetlent játszik, akkor már biztos az ötödik helye csoportban, ugyanakkor győzelemmel megtartja az esélyét a negyedik helyre. Ebben már segíthetett a térdsérülésből felépült Bánhidi Bence, a szegedi csapatkapitány november 12-én Bitolában játszott legutóbb a Bajnokok Ligájában, nem volt viszont ott a csapatban Sebastian Frimmel, aki a Tatabánya elleni, vasárnapi bajnokin szenvedett térdsérülést, és Magnus Röd, aki szeptember óta bajlódik sérüléssel. A dánoknál öten is hiányoztak a keretből, Henrik Jakobsen, Anton Lindskog, Nicolai Pedersen, Hjalte Langmack és Emil Sörensen sem utazott el Magyarországra.

A Szeged még úgy sem tudott nyerni, hogy Bánhidi Bence visszatért a csapatba Foto: Pickhandball.hu

Hullámzott a Szeged teljesítménye az első félidőben

Remekül kezdett a Szeged, és az első percekben gyorsan magához ragadta az irányítást. Thulin már a találkozó elején több fontos védést mutatott be, ami stabil alapot adott a hazaiak játékának.

Kukics, Smárason és Bánhidi góljaival hamar négygólos előnyt alakítottak ki, miközben a dánok támadása sokáig akadozott. A GOG azonban fokozatosan rendezte a sorait, és a félidő közepére felzárkózott. Balstad, Mittún és Bjerre találataival 5-0-s sorozatot produkáltak, amellyel 9-8-ra átvették a vezetést. Időt kértek a szegediek, rendezték a soraikat, egyenlítettek, majd ismét náluk volt az előny.

A félidő hajrájában Thulin újabb bravúrokkal jelentkezett, sőt egy üres kapus gólt is szerzett. A csapatok fej fej mellett haladtak a szünet előtt, végül a kapufa és Nikolics gólja segítette a Szegedet, amely így 16-15-ös előnnyel vonulhatott pihenőre.

A második félidő szegedi góllal indult, Bodó találatával kétgólosra nőtt a hazai előny. A GOG azonban gyorsan visszakapaszkodott, és hamar kiegyenlített. A folytatásban hullámzóvá vált a játék: a Szeged többször is vezetett Smárason, Garciandia és Kukics góljainak köszönhetően, de a dánok Bjerre heteseivel és Balstad találataival rendre válaszoltak. A játékrész közepén fej fej mellett haladtak a csapatok, többször is döntetlen volt az állás. A hajrához közeledve a GOG egyre pontosabban támadott, és fokozatosan átvette az irányítást. Bjerre ismét eredményes volt, Mittún és Tonnesen pedig fontos gólokat szerzett, miközben a szegediek több kulcshelyzetet is kihagytak. Bár Jelinic és Sostaric találataival még próbált felzárkózni a Szeged, az utolsó percekben a dánok megőrizték az előnyüket. A végjátékban Mittún kapufáról bepattanó lövése végleg eldöntötte a mérkőzést, így a GOG 37-34-re győzött. A Szeged az idei évben még nem nyert mérkőzést a Bajnokok ligájában, háromból három vereség a mérlege. Joggal fütyülte ki a kedvenceket a szegedi sportcsarnok közönsége…