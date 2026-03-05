lázár jánoszelenszkijMagyar Péter

Lázár János: Ez már vérre megy! + videó

Lázár János is reagált arra, hogy Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort, és Magyar Pétert is bírálta az ukrán elnökhöz fűződő viszonya miatt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 21:38
Lázár János Forrás: Facebook
Lázár János közösségi oldalára feltöltött videójában reagált arra, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és ezáltal minden magyar honfitársunkat. A politikus hozzátette:

 fölszólítjuk Magyar Pétert, hagyja abba a színjátékot!

Pontosan tudjuk és mindenki látja, hogy összejátszik Zelenszkijjel – szögezte le Lázár.

A Fideszes politikus azt mondta:

 Zelenszkij ukránbarát kormányt akar Magyarországon, Magyar Péter pedig hatalmat. 

Magyar Péter az ukránokat támogatja, az ukránok pedig pénzelik Magyar Pétert, hogy hatalomra kerülhessen. Szégyen, gyalázat, hogy a saját népével szemben, az ukránok és Zelenszkij mellé áll Magyar Péter – zárta szavait Lázár János. Videóját így kommentálta: 

Ez már vérre megy!

Borítókép: Lázár János (Forrás: Facebook)


