Lázár János: Ez már vérre megy! + videó

Lázár János közösségi oldalára feltöltött videójában reagált arra, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort és ezáltal minden magyar honfitársunkat. A politikus hozzátette:

fölszólítjuk Magyar Pétert, hagyja abba a színjátékot!

Pontosan tudjuk és mindenki látja, hogy összejátszik Zelenszkijjel – szögezte le Lázár.

A Fideszes politikus azt mondta:

Zelenszkij ukránbarát kormányt akar Magyarországon, Magyar Péter pedig hatalmat.

Magyar Péter az ukránokat támogatja, az ukránok pedig pénzelik Magyar Pétert, hogy hatalomra kerülhessen. Szégyen, gyalázat, hogy a saját népével szemben, az ukránok és Zelenszkij mellé áll Magyar Péter – zárta szavait Lázár János. Videóját így kommentálta: