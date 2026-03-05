Orbán Viktor: Az ellenzék az ukránok oldalára állt

„Az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a kormánypártok országjárásának pásztói állomásán.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

A kormányfő kiemelte: ha kell, mindenkivel szembe kell fordulni, és meg kell védeni Magyarország érdekeit, ahogy legutóbb is ezt tette.

„Ha kell, konfliktust vállaltam Brüsszellel is, meg az ukránokkal is”

– fogalmazott.

A Tisza teljesítené az ukránok követeléseit

Orbán Viktor szerint az ukránok mindent feltettek egy lapra. „Az ukránok ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon. Nem csinálnak ebből titkot, meg is mondják. Zelenszkij meg is fenyeget bennünket.

Megfenyegeti az országot, megfenyegeti a kormányt és a miniszterelnököt is

– mondta. A miniszterelnök hangsúlyozta: az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében. Hozzátette: szerinte az ukránok, a Tisza és Brüsszel „már régen összebeszéltek a hátunk mögött”, hogy a választások után Magyarországon ukránbarát kormány alakuljon.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: egy ilyen kormány teljesítené az ukránok követeléseit, támogatná Ukrajna uniós csatlakozását, „odaadná a magyarok pénzét Kijevnek”, és leválasztaná Magyarországot az olcsó energiáról.

Rendkívül szoros verseny várható

A miniszterelnök az áprilisi országgyűlési választásról szólva azt mondta: rendkívül szoros verseny várható, ezért csak megfeszített munkával lehet győzni.

„Nagy csata van, nekünk nem egyszerűen egy Tisza nevű pártot kell legyőzni”

– fogalmazott. Hozzátette: szerinte nem maga a párt jelenti a legnagyobb problémát, hanem „a rengeteg pénz, ami mögöttük van, és amit Brüsszelből is és Kijevből is küldenek nekik”.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormánypártoknak győzniük kell, de ehhez kemény munkára van szükség.

„Én hiszem, hogy nyerni fogunk, de ha nem dolgozunk, nem tudjuk az esélyt beváltani”

– mondta. A miniszterelnök arra kérte a választókat, hogy úgy szavazzanak, hogy az ő voksukon is múlhat az ország sorsa. Becsó Zsoltra, a Fidesz térségi jelöltjére utalva azt mondta: „ez a mandátum nekünk kell”, mert ha ez nincs meg, akkor nem lesz nemzeti, keresztény és polgári kormány.

Orbán Viktor szerint a kampány utolsó hete döntő lesz.

Mint fogalmazott, a legvégén nagy mozgósítási verseny várható, és az utolsó néhány nap lesz a legfontosabb, különösen a húsvét utáni hét.