Rendkívüli

Dubajból is elindult az első mentesítő járat, rengeteg magyarral a fedélzeten

orbán viktorminiszterelnökkijev

Orbán Viktor: Az ellenzék az ukránok oldalára állt

„Az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében” – jelentette ki Orbán Viktor a kormánypártok pásztói országjárási fórumán. A miniszterelnök szerint az ukránok és Brüsszel már a választások utáni ukránbarát kormányban gondolkodnak. A kormányfő az áprilisi országgyűlési választásról szólva azt mondta: rendkívül szoros verseny várható, ezért csak megfeszített munkával lehet győzni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 22:08
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a kormánypártok országjárásának pásztói állomásán.

Pásztó, 2026. március 5. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke beszédet mond országjárásának pásztói állomásán 2026. március 5-én. A kormányfő mögött Lázár János építési és közlekedési miniszter (b2) és Becsó Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője (b1). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikác

A kormányfő kiemelte: ha kell, mindenkivel szembe kell fordulni, és meg kell védeni Magyarország érdekeit, ahogy legutóbb is ezt tette.

 „Ha kell, konfliktust vállaltam Brüsszellel is, meg az ukránokkal is”

 – fogalmazott.

 

A Tisza teljesítené az ukránok követeléseit

Orbán Viktor szerint az ukránok mindent feltettek egy lapra. „Az ukránok ukránbarát kormányt akarnak Magyarországon. Nem csinálnak ebből titkot, meg is mondják. Zelenszkij meg is fenyeget bennünket. 

Megfenyegeti az országot, megfenyegeti a kormányt és a miniszterelnököt is

 – mondta. A miniszterelnök hangsúlyozta: az ellenzék nem a magyarok oldalára, hanem az ukránok oldalára áll az energia ügyében. Hozzátette: szerinte az ukránok, a Tisza és Brüsszel „már régen összebeszéltek a hátunk mögött”, hogy a választások után Magyarországon ukránbarát kormány alakuljon. 

Orbán Viktor úgy fogalmazott: egy ilyen kormány teljesítené az ukránok követeléseit, támogatná Ukrajna uniós csatlakozását, „odaadná a magyarok pénzét Kijevnek”, és leválasztaná Magyarországot az olcsó energiáról.

 

Rendkívül szoros verseny várható

A miniszterelnök az áprilisi országgyűlési választásról szólva azt mondta: rendkívül szoros verseny várható, ezért csak megfeszített munkával lehet győzni.

„Nagy csata van, nekünk nem egyszerűen egy Tisza nevű pártot kell legyőzni” 

– fogalmazott. Hozzátette: szerinte nem maga a párt jelenti a legnagyobb problémát, hanem „a rengeteg pénz, ami mögöttük van, és amit Brüsszelből is és Kijevből is küldenek nekik”.

Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormánypártoknak győzniük kell, de ehhez kemény munkára van szükség. 

„Én hiszem, hogy nyerni fogunk, de ha nem dolgozunk, nem tudjuk az esélyt beváltani”

 – mondta. A miniszterelnök arra kérte a választókat, hogy úgy szavazzanak, hogy az ő voksukon is múlhat az ország sorsa. Becsó Zsoltra, a Fidesz térségi jelöltjére utalva azt mondta: „ez a mandátum nekünk kell”, mert ha ez nincs meg, akkor nem lesz nemzeti, keresztény és polgári kormány.

Orbán Viktor szerint a kampány utolsó hete döntő lesz. 

Mint fogalmazott, a legvégén nagy mozgósítási verseny várható, és az utolsó néhány nap lesz a legfontosabb, különösen a húsvét utáni hét. 

 

Orbán Viktor célja a választáson

A miniszterelnök hozzátette: miután a kormánypártok becsületesen elvégezték a munkájukat, nem tűzhetnek ki kisebb célt maguk elé, mint a legutóbbi választáson elért eredmény.

 Emlékeztetett arra, hogy akkor 87 egyéni mandátumot nyertek. 

A pásztói rendezvényen Orbán Viktor arról is beszélt, hogy természetesnek tartja a nógrádiak és a Fidesz–KDNP szövetségét. Mint mondta, a térség és a kormány közös politikai célja, hogy Magyarország a családok országa legyen.

A miniszterelnök szerint egyetértés van abban, hogy az ország akkor tud boldogan élni, ha a családok megkapják a tiszteletet és a támogatást, amely megilleti őket. 

„Mi egy családbarát kormány vagyunk, ezért természetesnek tartom a nógrádiak – amely egy erős katolikus vidék – és a Fidesz–KDNP szövetségét” 

– fogalmazott. Orbán Viktor a rendszerváltozás időszakát is felidézte. Elmondta: a Fidesz és a nógrádiak közötti szövetség hosszú folyamat eredménye volt, mert ez a megye sokáig a régi rend híveinek erős bázisa volt.

„Azt a változást, hogy ezt elvigyük egy polgári, nemzeti, keresztény irányba, és az ország fejlődését itt, Nógrádban is tető alá hozzuk önökkel, hosszú évek munkájával sikerült elérni” – mondta. A miniszterelnök végül úgy fogalmazott: mindannyian úgy tekintenek a közelgő választásra, mint amelyet országosan és a térségben is meg fognak nyerni. Hozzátette: a nógrádi emberek többsége az élet nagy, civilizációs kérdéseiről ugyanazt gondolja, mint a kormánypártok. 

Telt ház

A magyarok többsége Orbán Viktor mögött áll, hiába fenyegeti Zelenszkij. Deák Dániel szerintem nem véletlen, hogy a kormányfő országjárásán most is telt ház volt. 

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó:  Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekzelenszkij

Zelenszkij, a lator elnök

Néző László avatarja

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.