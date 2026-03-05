Rendkívüli

Dubajból is elindult az első mentesítő járat, rengeteg magyarral a fedélzeten

Donald Trump menesztette Kristi Noem belbiztonsági minisztert

Az amerikai elnök menesztette Kristi Noem belbiztonsági minisztert, akinek helyére Markwayna Mullin republiukánus szenátort nevezte ki csütörtökön. Donald Trump a közösségi oldalán közölte döntését, és egyben köszönetet mondott Kristi Noem munkájáért, akinek érdemei közé sorolta az amerikai határbiztonság helyreállítását.

Donald Trump bejelentette, hogy az eddigi belbiztonsági miniszter különleges elnöki megbízottként dolgozik tovább, és az amerikai kontinens biztonságáért felelős kezdeményezést (The Shield of the Americas) vezeti majd.

Kristi Noem helyére Donald Trump Markwayne Mullint nevezte ki
Kristi Noem Donald Trump tavalyi hivatalba lépése óta az első miniszter, aki távozik. Az elnök tavaly az elnöki hivatal nemzetbiztonsági tanácsadóját, Mike Waltz-ot menesztette, aki jelenleg az Egyesült Államok ENSZ-nagyköveteként dolgozik.

Markwayne Mullin, aki jelenleg Oklahoma állam szenátora, március 31-én lép hivatalba a belbiztonsági minisztérium élén. Az új miniszter az amerikai kongresszus felsőházának egyetlen őslakos származású tagja, aki korábban profi sportoló volt, az MMA küzdősportban.

A szövetségi belbiztonsági minisztérium és a hozzá tartozó ügynökségek – köztük a parti őrség és a repülőtéri biztonsági ellenőrzésekért felelős szervezet – elfogadott költségvetés híján, jelenleg nem működik, illetve az alkalmazottak fizetés nélkül dolgoznak. A minisztérium finanszírozását a kongresszus demokrata tagjai elutasítják, a támogatásukat a bevándorlási hatóság működésének gyökeres átalakításához kötik.

A szintén a belbiztonsági minisztérium alá tartozó Bevándorlási és Vámvégrehajtás (Immigration and Customs Enforcement – ICE) végzi az illegális bevándorlók kitoloncolási őrizetbe vételét. A szervezet a minisztérium leállását követően sem szünetel, mert hosszú távú forrásait már 2025-ben törvénybe foglalták, és 2029-ig elfogadott büdzsével rendelkezik.

