Szijjártó Péter: Ukrajna több pénzt csinál a háborúból, mint amennyit békeidőben elő tud állítani

Ukrajna háborús üzleti modellt tart fenn, mivel az ország több pénzt csinál a háborúból, mint amennyit békeidőben elő tud állítani, s mindaddig, amíg ez így van, háborúzni fognak. Ezt közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Sopronban.

2026. 03. 05. 20:52
Szijjártó Péter Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A minisztérium közlése szerint Szijjártó Péter a városban tartott lakossági fórumán aláhúzta, hogy Ukrajnában egy teljesen értelmetlen háború zajlik jelenleg, hatalmas a pusztítás, és mind a két országnak óriási az embervesztesége, Ukrajna azonban nem ugyanarról a szintről indult, mint Oroszország.

„Ukrajnában elmenekült sok-sok millió ember, eleve jóval kevesebben voltak, elmenekült sok-sok millió ember, és akiket meg visznek ki a frontra minimális kiképzéssel, azokat sajnos leginkább a halálba viszik” – jegyezte meg.

És ennek dacára az ukránok fenntartanak egy háborús üzleti modellt, ugyanis a háborúval az ukránok több pénzt keresnek, mint amennyi pénzt az ukrán gazdaság békeidőben elő tud állítani

– folytatta.

Erről ritkán beszélünk, és rossz is erről beszélni, mert a pénz és az emberéletek soha nem állíthatók párhuzamba, de ez a helyzet. Ukrajna több pénzt csinál a háborúval, mint amennyi pénzt csinálna háború nélkül

– hangsúlyozta.

Szijjártó Péter ezután leszögezte, hogy mindaddig, amíg több pénzt csinálnak a háborúval, háborúzni is fognak. „Mert azok az esztelen százmilliárdok euróban, amit elküldenek az európaiak Ukrajnába, az ezt a helyzetet állítja elő. Több pénzt csinálnak az ukránok a háborúval, mint a békével” – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

