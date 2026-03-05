Donald Trump részt akar venni Irán következő vezetőjének kiválasztásában

Az Axiosnak adott telefoninterjúban Donald Trump kifejtette, hogy jelenleg Ali Hamenei fia, Mojtaba Hamenei a legesélyesebb utód a legfelső vezetői posztra, ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte őt a pozícióra.
Az idejüket vesztegetik, Hamenei fia súlytalan. Be kell vonni engem is a kinevezésbe, ahogy Delcynél Venezuelában
– fogalmazott Donald Trump, arra utalva, hogy a Venezuelát jelenleg elnöki szerepkörben irányító alelnök, Delcy Rodríguez kinevezését ő hagyta jóvá, miután az Egyesült Államok katonai művelet során letartóztatta és eltávolította a dél-amerikai országból Nicolás Maduro elnököt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!