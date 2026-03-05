Donald Trump részt akar venni Irán következő vezetőjének kiválasztásában

Donald Trump világossá tette, hogy olyan vezetőt akar Irán élén látni, aki harmóniát és békét hoz az ország számára. Hangsúlyozta azt is, hogy elutasít minden olyan személyt, aki Hamenei politikáját folytatná, mert az azt jelenthetné, hogy az Egyesült Államoknak akár öt éven belül újabb háborúba kell bocsátkoznia Iránnal.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)