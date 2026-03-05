IránVenezuelaDonald Trump

Donald Trump részt akar venni Irán következő vezetőjének kiválasztásában

Az amerikai elnök szerint neki is szerepet kell kapnia Irán következő vezetőjének kiválasztásában. Donald Trump erről csütörtökön beszélt egy interjúban.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 21:33
Donald Trump Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Forrás: AFP
Az Axiosnak adott telefoninterjúban Donald Trump kifejtette, hogy jelenleg Ali Hamenei fia, Mojtaba Hamenei a legesélyesebb utód a legfelső vezetői posztra, ugyanakkor elfogadhatatlannak nevezte őt a pozícióra.

US President Donald Trump speaks during a roundtable on Ratepayer Protection Pledge in the Indian Treaty Room at the Eisenhower Executive Office Building on the White House campus in Washington, DC on March 4, 2026. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Fotó: AFP

Az idejüket vesztegetik, Hamenei fia súlytalan. Be kell vonni engem is a kinevezésbe, ahogy Delcynél Venezuelában 

– fogalmazott Donald Trump, arra utalva, hogy a Venezuelát jelenleg elnöki szerepkörben irányító alelnök, Delcy Rodríguez kinevezését ő hagyta jóvá, miután az Egyesült Államok katonai művelet során letartóztatta és eltávolította a dél-amerikai országból Nicolás Maduro elnököt.

Donald Trump világossá tette, hogy olyan vezetőt akar Irán élén látni, aki harmóniát és békét hoz az ország számára. Hangsúlyozta azt is, hogy elutasít minden olyan személyt, aki Hamenei politikáját folytatná, mert az azt jelenthetné, hogy az Egyesült Államoknak akár öt éven belül újabb háborúba kell bocsátkoznia Iránnal.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Belföldi híreink

Külföldi híreink

