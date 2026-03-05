Magyar PéterOrbán ViktorZelenszkijfenyegetésVolodimir Zelenszkij

Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, most próbálja eljátszani, hogy semmi köze Zelenszkijhez

Működésben a kétarcú Tisza-elnök.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 20:52
Magyar Péter Tisza Párt
Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Életveszélyesen megfenyegette a miniszterelnököt Zelenszkij, erre Magyar Péter úgy tesz egy színjáték keretében, mintha neki ehhez semmi köze nem lenne – mutatott rá Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője jelezte: a Tisza Párt elnöke azzal a kétszínű nyilatkozattal reagált, hogy felszólította az ukrán elnököt, hogy ne fenyegessen senkit.

München, 2026. február 14. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszédet mond a 62. nemzetközi biztonságpolitikai konferencián Münchenben 2026. február 14-én. Az idei fórumot február 13-15. között rendezik a bajor fővárosban. MTI/AP/Michael Probst
Fotó: MTI/AP/Michael Probst

Ez ugyanolyan ócska színjáték, kedves Magyar Péter, mint oly sok minden a te életedben!

– üzente Kocsis Máté. Majd rámutatott: az egész ügy, ami körül most ez kialakult, az Magyar Péter érdekében történik. 

Magyar Péter Münchenben pár héttel ezelőtt lepaktált az ukránokkal, akkor zárták el a kőolajvezetékünket, és akkor állapodtak meg abban, hogy ezzel válságot okoznak Magyarországon – mondta a frakcióvezető. Majd figyelmeztetett: ha nincs kőolajszállítás, akkor rövid időn belül emelkedni fognak az üzemanyagárak, amit mindenki, még a Tisza-szavazók is a zsebükön fognak érezni.

Ettől várnak az ukránok kormánykrízist, ettől várják azt, hogy Orbán Viktor álláspontja mellől elfordul a nép, Magyar Pétert pedig hatalomban segítik, hiszen – ahogy az ukránoktól megtanultuk –, a Magyar Péter-féle kormány az mindenben támogatná Ukrajnát

– hívta fel a figyelmet Kocsis Máté. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Somogyi Hírlap/Muzslay Péter)

add-square Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort

Dömötör Csaba: Miközben megfenyegette a magyar miniszterelnököt, Zelenszkij elnök az olajvezeték ügyéről is beszélt

Zelenszkij megfenyegette Orbán Viktort 14 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekzelenszkij

Zelenszkij, a lator elnök

Néző László avatarja

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu