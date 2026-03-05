Magyar Péter lepaktált az ukránokkal, most próbálja eljátszani, hogy semmi köze Zelenszkijhez

Életveszélyesen megfenyegette a miniszterelnököt Zelenszkij, erre Magyar Péter úgy tesz egy színjáték keretében, mintha neki ehhez semmi köze nem lenne – mutatott rá Kocsis Máté a közösségi oldalára feltöltött videójában. A Fidesz frakcióvezetője jelezte: a Tisza Párt elnöke azzal a kétszínű nyilatkozattal reagált, hogy felszólította az ukrán elnököt, hogy ne fenyegessen senkit.

Fotó: MTI/AP/Michael Probst

Ez ugyanolyan ócska színjáték, kedves Magyar Péter, mint oly sok minden a te életedben!

– üzente Kocsis Máté. Majd rámutatott: az egész ügy, ami körül most ez kialakult, az Magyar Péter érdekében történik.

Magyar Péter Münchenben pár héttel ezelőtt lepaktált az ukránokkal, akkor zárták el a kőolajvezetékünket, és akkor állapodtak meg abban, hogy ezzel válságot okoznak Magyarországon – mondta a frakcióvezető. Majd figyelmeztetett: ha nincs kőolajszállítás, akkor rövid időn belül emelkedni fognak az üzemanyagárak, amit mindenki, még a Tisza-szavazók is a zsebükön fognak érezni.

Ettől várnak az ukránok kormánykrízist, ettől várják azt, hogy Orbán Viktor álláspontja mellől elfordul a nép, Magyar Pétert pedig hatalomban segítik, hiszen – ahogy az ukránoktól megtanultuk –, a Magyar Péter-féle kormány az mindenben támogatná Ukrajnát

– hívta fel a figyelmet Kocsis Máté.