Magyar Péter elkésett

Szentkirályi Alexandra videóban bírálta Magyar Pétert, amiért szerinte nem szólalt meg időben a Barátság kőolajvezeték leállításáról és a magyar hadifoglyok ügyéről.

2026. 03. 05. 20:46
Szentkirályi Alexandra Forrás: Facebook
Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett videójában azt vetette fel, hogy Magyar Péter sokáig nem szólalt meg amiatt, mert az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket. 

Úgy fogalmazott: 

az ukránok több mint egy hónapja szüneteltetik a kőolajszállítást, Magyar Péter pedig februárban „egy szóval sem reagált” az ügyre.

Szentkirályi szerint a politikus a magyar hadifoglyok hazatérését sem kommentálta. A videóban azt mondta, véleménye szerint 

Magyar Péter „későn és hiteltelenül” szólalt meg az ügyben, és azt állította, hogy a háttérben korábban már egyeztethetett az ukrán vezetéssel.

A politikus hozzátette: a jelenlegi nemzetközi helyzetben csak „tapasztalt, felelős vezetés” képes garantálni Magyarország biztonságát, és kijelentette, hogy szerinte Orbán Viktor és a Fidesz jelenti a biztos választást.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra (Forrás: Facebook)


