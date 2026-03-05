Magyar Péter elkésett

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán közzétett videójában azt vetette fel, hogy Magyar Péter sokáig nem szólalt meg amiatt, mert az ukránok elzárták a Barátság kőolajvezetéket.

Úgy fogalmazott:

az ukránok több mint egy hónapja szüneteltetik a kőolajszállítást, Magyar Péter pedig februárban „egy szóval sem reagált” az ügyre.

Szentkirályi szerint a politikus a magyar hadifoglyok hazatérését sem kommentálta. A videóban azt mondta, véleménye szerint

Magyar Péter „későn és hiteltelenül” szólalt meg az ügyben, és azt állította, hogy a háttérben korábban már egyeztethetett az ukrán vezetéssel.

A politikus hozzátette: a jelenlegi nemzetközi helyzetben csak „tapasztalt, felelős vezetés” képes garantálni Magyarország biztonságát, és kijelentette, hogy szerinte Orbán Viktor és a Fidesz jelenti a biztos választást.