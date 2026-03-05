Dömötör Csaba: Miközben megfenyegette a magyar miniszterelnököt, Zelenszkij elnök az olajvezeték ügyéről is beszélt

„Miközben megfenyegette a magyar miniszterelnököt, Zelenszkij elnök az olajvezeték ügyéről is beszélt. Az ukrán Interfax hírügynökség szerint kijelentette, hogy ő nem állítaná helyre a Barátság vezetéket, és ezt elmondta az európai vezetőknek is. Azt is elmondta itt, hogy szerinte Orbán Viktor az olajszállítások nélkül nem tudja megnyerni a választásokat” – írta közösségi oldalán Dömötör Csaba.

Zelenszkij nem állítaná helyre a Barátság vezetéket, és ezt elmondta az európai vezetőknek is – mondta Dömötör Csaba

Fotó: AFP

Dömötör Csaba megjegyezte, „pár nap eltelt, és mostanra minden lepel lehullott. Nincs itt semmiféle technikai probléma és sérülés, színtiszta politikai zsarolásról van szó”.

Egy olyan ország részéről, amely kapott 200 milliárd eurót, most kér egy 90 milliárdos hitelt, a következő 10 évre pedig további 1500 milliárdot. Nem mellékesen abba az EU-ba követel gyorsított bebocsátást, amelynek egyik miniszterelnökét erőszakkal fenyegeti, országát pedig az olajblokáddal zsarolja. Simulékony és mindenre csendben bólogató kormányt szeretnének, de erről a magyarok döntenek. Április 12-én

– fogalmazott a Fidesz EP-képviselője.