Orbán Viktor: Le fogjuk törni az olajblokádot, és életveszélyes fenyegetéssel sem lehet ettől eltántorítani

Magyarország nem enged az erőszaknak. Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány minden politikai és pénzügyi eszközt bevet az ukrán olajblokád letörésére.

2026. 03. 05. 19:54
A miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a Kijev részéről érkező életveszélyes fenyegetések sem tántoríthatják el a hazai rezsicsökkentés védelmétől. A tranzit biztosítása ugyanis nem jótékonyság, hanem szigorú uniós kötelesség.

Orbán Viktor világossá tette: életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet eltántorítani a kormányt. A tét ugyanis a magyar családok védelme. Orbán Viktor kiemelte:

Mi azt akarjuk megmutatni, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem lehet kényszeríteni.

Néző László
idezojelekzelenszkij

Zelenszkij, a lator elnök

Néző László avatarja

Egy idegen ország kormányfőjét halálosan megfenyegetni nem egyéb, mint terrorizmus.

