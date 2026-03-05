Orbán Viktor: Le fogjuk törni az olajblokádot, és életveszélyes fenyegetéssel sem lehet ettől eltántorítani

A miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a Kijev részéről érkező életveszélyes fenyegetések sem tántoríthatják el a hazai rezsicsökkentés védelmétől. A tranzit biztosítása ugyanis nem jótékonyság, hanem szigorú uniós kötelesség.

Orbán Viktor világossá tette: életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet eltántorítani a kormányt. A tét ugyanis a magyar családok védelme. Orbán Viktor kiemelte:

Mi azt akarjuk megmutatni, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem lehet kényszeríteni.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)