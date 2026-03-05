Moszkva kész folytatni a tárgyalásokat

„Jelenleg nem látunk okot arra, hogy azt gyanítsuk, hogy ezek a tárgyalások is csak álcaként szolgálnának, mivel közvetlen kapcsolatban állunk amerikai kollégáinkkal. De azok a politológusok, elemzők, politikai személyiségek és parlamenti képviselők, akik nem vesznek részt ebben a definíció szerint zárt folyamatban, párhuzamokat kezdenek vonni, és kérdéseket tesznek fel, hogy ez miként végződhet” – mondta Lavrov.

Leszögezte:

Oroszország továbbra is hű marad azokhoz a megegyezésekhez, amelyek az Egyesült Államok javaslatára Alaszkában egyértelműen létrejöttek.

Hangsúlyozta, hogy Moszkva számára nincs alternatíva azzal szemben, hogy az Ukrajna ügyében létrejövő megállapodások az alaszkai megegyezéseken alapuljanak, amelyek az amerikai fél javaslatai alapján kerültek kidolgozásra, és amelyeket az orosz fél a kompromisszum egy bizonyos fokával fogadott el. Meglátása szerint a háromoldalú tárgyalásokon történt bizonyos fokú előrelépés a humanitárius kérdések és az esetleges megállapodások nyomon követési mechanizmusának kidolgozása terén, de érdemi megállapodások még nem születtek – tette hozzá.