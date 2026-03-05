Moszkvaorosz-ukrán háborúbéketárgyalás

Moszkva kész folytatni a tárgyalásokat

Oroszország készen áll az ukrajnai rendezési tárgyalások folytatására, miközben a lehetséges megállapodás alapjának az anchorage-i orosz–amerikai tárgyalások eredményét tekinti. Erről beszélt Szergej Lavrov orosz külügyminiszter egy csütörtökön Moszkvában rendezett kerekasztal-megbeszélésen.

Magyar Nemzet
2026. 03. 05. 20:42
Szergej Lavrov Fotó: SEFA KARACAN Forrás: ANADOLU
Fotó: AFP

De […] azt látjuk, hogy a tárgyalások nagyon gyakran nem túl barátságos cselekmények leplezésére szolgálnak – tette hozzá, megjegyezve ugyanakkor, hogy Moszkva jelenleg nem lát okot arra, hogy párhuzamot vonjon az orosz–amerikai–ukrán háromoldalú tárgyalások, valamint az Egyesült Államok Iránnal és Venezuelával szembeni fellépése között.

„Jelenleg nem látunk okot arra, hogy azt gyanítsuk, hogy ezek a tárgyalások is csak álcaként szolgálnának, mivel közvetlen kapcsolatban állunk amerikai kollégáinkkal. De azok a politológusok, elemzők, politikai személyiségek és parlamenti képviselők, akik nem vesznek részt ebben a definíció szerint zárt folyamatban, párhuzamokat kezdenek vonni, és kérdéseket tesznek fel, hogy ez miként végződhet” – mondta Lavrov.

Leszögezte: 

Oroszország továbbra is hű marad azokhoz a megegyezésekhez, amelyek az Egyesült Államok javaslatára Alaszkában egyértelműen létrejöttek. 

Hangsúlyozta, hogy Moszkva számára nincs alternatíva azzal szemben, hogy az Ukrajna ügyében létrejövő megállapodások az alaszkai megegyezéseken alapuljanak, amelyek az amerikai fél javaslatai alapján kerültek kidolgozásra, és amelyeket az orosz fél a kompromisszum egy bizonyos fokával fogadott el. Meglátása szerint a háromoldalú tárgyalásokon történt bizonyos fokú előrelépés a humanitárius kérdések és az esetleges megállapodások nyomon követési mechanizmusának kidolgozása terén, de érdemi megállapodások még nem születtek – tette hozzá.

Rámutatott, hogy az Egyesült Államok mindemellett továbbra is folytatja a hírszerzési információk átadását Ukrajnának, fegyverek eladását azoknak az európai országoknak, amelyek továbbadják őket Ukrajnának, valamint fokozza a szankciós nyomást Oroszországra.

Borítókép: Szergej Lavrov (Fotó: AFP)

