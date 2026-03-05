Orbán Viktor reagált Zelenszkij halálos fenyegetésére + videó

– Valóban van egy éles helyzet, az ukránok olajblokád alá vették Magyarországot, aminek a kivédésén dolgozunk, mindenképpen le kell törnünk – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök arra reagálva, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálosan megfenyegette.

Mint mondta,

erről nem tudunk megegyezni az ukránokkal, mert ők zsarolnak bennünket, és kényszeríteni akarnak bennünket. Mi pedig azt akarjuk megmutatni, hogy Magyarországot nem lehet zsarolni és nem lehet kényszeríteni.

Orbán Viktor elmondta, az az olaj, aminek át kell jönnie Ukrajnán és a Barátság vezetéken keresztül, a miénk, az ukránoknak kötelességük ezt átengedni.

Nem szívességet tesznek, nem alkudozhatnak erről, ez az Európai Unióval kötött szerződés alapján nekik kötelességük. És én minden eszközt be fogok vetni annak érdekében, hogy ezt az olajblokádot letörjem

– fogalmazott a miniszterelnök, és hozzátette, pénzügyi eszközöket vet be, és minden lehetséges politikai eszközt, hogy megvédje a magyar családoknak az egzisztenciáját, de katonaiakat természetesen nem, „mert a béke oldalán vagyunk”

Ha nem védjük meg magunkat az ukrán zsarolással szemben, akkor annak a magyarok fizetik meg az árát. Ezért meg fogjuk védeni magunkat, az olajblokádot le fogjuk törni, és semmilyen fenyegetéssel, életveszélyes fenyegetésekkel sem lehet engem ettől eltántorítani

– emelte ki a miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)